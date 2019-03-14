​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi

Şanlıurfa’da Kızamık Aşısı Yaptırmışlar

Temasa Geçen İnsanlarla Bile İletişime Geçildi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama da, Alaca ilçesinde 6 adet olası kızamık vaka bildirimi yapıldığı, yapılan bildirimler üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Erken Uyarı Birimi’nce şüpheli hastalara ulaşıldığı belirtildi.Hastaların Mart ayı başında Şanlıurfa’dan Alaca’ya geldiği, olası kızamık tanısı alan hastaların 27 Şubat 2019 tarihinde Şanlıurfa da kızamık aşısı yaptırdıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklama da şu görüşlere yer verildi, “Yerinde yapılan izlemlerde bu altı hasta ve akrabaları olduğu tespit edilen ve belirti izlenen 2 kişi daha tespit edilmiş ve toplam 8 kişiden numune alınarak Ankara Mikrobiyoloji ve Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. 12 Mart 2019 tarihinde 8 kişinin laboratuvar sonuçları pozitif olarak gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelerde ileri tetkik ve tedavi düşünülen iki hasta 09.03.2019 tarihinde tüm tedbirler eşliğinde Alaca İlçe Devlet Hastanesi'nden Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, izolasyon önlemleri alınarak ilgili servise çıkarılarak, aynı gün hastaneye yatışları gerçekleştirilmiştir. Hastalar tedavi süresince izole edilmiş özel odalarda gözlem altına olup, enfeksiyonun yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yatışı yapılan bu iki hasta 13 Mart 2019 tarihinde şifa ile taburcu olmuştur”Kızamık vakası görülen hastalarla temasa geçen herkese ulaşarak gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, “Önlem olarak, hastaların adres bilgileri ve olası/kesin vakayla bulaştırıcı olduğu dönemde epidemiyolojik ilişkisi olan (tüm hane halkı, vaka ile aynı yerde bekleyenler, hastanede bekleme odasındaki hastalar ve hasta yakınları, aynı konsültasyon odasında vakanın görülmesinden 2 saat önce ve 2 saat sonra muayene olanlar, bu vakalara hizmet veren tüm personeller, vakaların dolaştığı ortak alanda bulunan tüm kişilerin) temaslı listesi İlçe Devlet hastanesinden alınarak aşılama bilgileri sorgulanmış iki doz KKK aşısı sistemde görülmeyen veya hastalığı geçirmemiş olan temaslı kişilere ulaşılarak aşılanmaları sağlanmış, Kızamık şüpheli ve temaslı 63 kişiden, sekiz temaslı aşı yaptırmak istememiş, 06-08 Mart 2019 tarihleri arasında 36 temaslının KKK 1. doz aşısı ikamet adreslerine gidilerek yapılmıştır. 09 ve 10 Mart 2019 Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede ikamet etmekte olan göçmenlerin yaşadığı bölgelerde tarama yapılarak eksik aşılı çocukların tespiti ve aşılanmasına devam edilmiştir. Tüm dünyada bildirilen vakaların büyük bir kısmı epidemiyolojik olarak sağlık kurumu ile ilişkili vakalar olduğu görülmekte olup, erişkin yaş grubundaki vakaların yüzde 8'ni sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları arasında görülen kızamık vakaları göz önüne alındığında; enfeksiyon kontrol komiteleri koordinasyonunda; çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, 112 ve acil servis çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yaşa bakılmaksızın KKK aşılarının ivedilikle tamamlanması gerektiği Sağlık Bakanlığı Ulusal Kızamık Komitesi Doğrulama Komitesi tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda ilimizde görülen aktif vakalarla ilgili sadece temaslılar değil tüm sağlık personelinin (gönüllü olarak) aşılanması gerektiği İl Sağlık Müdürlüğümüzce tüm sağlık kuruluşlarımıza resmi yazı ile bildirilmiştir.Olası bir salgının ortaya çıkmaması için İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hali hazırda olağandışı bir durum yoktur” ifadelerine yer verildi.Editör: Bahar Yüksel