Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 14 Mart 2019 22:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi

Çorum’un Alaca ilçesinde 8 kişide kızamık vakası görüldü. Kızamık vakası için başvuran “Hastaların Şanlıurfa’dan Alaca’ya geldikleri” tespit edildi.

​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama da, Alaca ilçesinde 6 adet olası kızamık vaka bildirimi yapıldığı, yapılan bildirimler üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Erken Uyarı Birimi’nce şüpheli hastalara ulaşıldığı belirtildi. 


 

Şanlıurfa’da Kızamık Aşısı Yaptırmışlar

Hastaların Mart ayı başında Şanlıurfa’dan Alaca’ya geldiği, olası kızamık tanısı alan hastaların 27 Şubat 2019 tarihinde Şanlıurfa da kızamık aşısı yaptırdıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklama da şu görüşlere yer verildi, “Yerinde yapılan izlemlerde bu altı hasta ve akrabaları olduğu tespit edilen ve belirti izlenen 2 kişi daha tespit edilmiş ve toplam 8 kişiden numune alınarak Ankara Mikrobiyoloji ve Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. 12 Mart 2019 tarihinde 8 kişinin laboratuvar sonuçları pozitif olarak gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelerde ileri tetkik ve tedavi düşünülen iki hasta 09.03.2019 tarihinde tüm tedbirler eşliğinde Alaca İlçe Devlet Hastanesi'nden Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, izolasyon önlemleri alınarak ilgili servise çıkarılarak, aynı gün hastaneye yatışları gerçekleştirilmiştir. Hastalar tedavi süresince izole edilmiş özel odalarda gözlem altına olup, enfeksiyonun yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yatışı yapılan bu iki hasta 13 Mart 2019 tarihinde şifa ile taburcu olmuştur” 


 

Temasa Geçen İnsanlarla Bile İletişime Geçildi

Kızamık vakası görülen hastalarla temasa geçen herkese ulaşarak gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, “Önlem olarak, hastaların adres bilgileri ve olası/kesin vakayla bulaştırıcı olduğu dönemde epidemiyolojik ilişkisi olan (tüm hane halkı, vaka ile aynı yerde bekleyenler, hastanede bekleme odasındaki hastalar ve hasta yakınları, aynı konsültasyon odasında vakanın görülmesinden 2 saat önce ve 2 saat sonra muayene olanlar, bu vakalara hizmet veren tüm personeller, vakaların dolaştığı ortak alanda bulunan tüm kişilerin) temaslı listesi İlçe Devlet hastanesinden alınarak aşılama bilgileri sorgulanmış iki doz KKK aşısı sistemde görülmeyen veya hastalığı geçirmemiş olan temaslı kişilere ulaşılarak aşılanmaları sağlanmış, Kızamık şüpheli ve temaslı 63 kişiden, sekiz temaslı aşı yaptırmak istememiş, 06-08 Mart 2019 tarihleri arasında 36 temaslının KKK 1. doz aşısı ikamet adreslerine gidilerek yapılmıştır. 09 ve 10 Mart 2019 Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede ikamet etmekte olan göçmenlerin yaşadığı bölgelerde tarama yapılarak eksik aşılı çocukların tespiti ve aşılanmasına devam edilmiştir. Tüm dünyada bildirilen vakaların büyük bir kısmı epidemiyolojik olarak sağlık kurumu ile ilişkili vakalar olduğu görülmekte olup, erişkin yaş grubundaki vakaların yüzde 8'ni sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları arasında görülen kızamık vakaları göz önüne alındığında; enfeksiyon kontrol komiteleri koordinasyonunda; çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, 112 ve acil servis çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yaşa bakılmaksızın KKK aşılarının ivedilikle tamamlanması gerektiği Sağlık Bakanlığı Ulusal Kızamık Komitesi Doğrulama Komitesi tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda ilimizde görülen aktif vakalarla ilgili sadece temaslılar değil tüm sağlık personelinin (gönüllü olarak) aşılanması gerektiği İl Sağlık Müdürlüğümüzce tüm sağlık kuruluşlarımıza resmi yazı ile bildirilmiştir. 

Olası bir salgının ortaya çıkmaması için İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hali hazırda olağandışı bir durum yoktur” ifadelerine yer verildi. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
Çorum’un Alaca ilçesinde 8 kişide kızamık vakası görüldü. Kızamık vakası için başvuran “Hastaların Şanlıurfa’dan Alaca’ya geldikleri” tespit edildi.
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, el hastalıkları içinde en sık karşılaşılan Karpal Tünel Sendromunun özellikle masa başı çalışanlarının hayatını kabusa çevirebildiğini söyledi.
Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi
Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi
Beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi.
Ülkemizde Çığ Gibi Büyüyor. Uyarı Geldi Sakın Yaptırmayın
Ülkemizde Çığ Gibi Büyüyor. Uyarı Geldi Sakın Yaptırmayın
Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, ''Botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliği konusunda maalesef ki FDA ve EMA onayı bulunmamaktadır'' dedi. Op. Dr. Gürdal Ören, mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerektiğini savundu.
​Canan Karatay’dan Şanlıurfa Yemekleri Yorumu
​Canan Karatay’dan Şanlıurfa Yemekleri Yorumu
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Şanlıurfa’da kadınlara yönelik düzenlenen programda yöresel yemeklere değindi. Başta sade yağ olmak üzere doğal olan her şeyin rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Karatay, isota eğer ekleyen varsa, zararlı katkı maddeleri katılmasını ise eleştirdi.
​Alkol Kullanım Yaşı Düştü, Genetik Olarak Geçiyor
​Alkol Kullanım Yaşı Düştü, Genetik Olarak Geçiyor
Yeşilay Haftası nedeniyle verilen panelde konuşan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Birgül Cumurcu, “Ülkemizde 17 milyon civarında alkol kullanan kişi bulunmakta, Alkolü ilk kullanma yaşı maalesef 11 yaşlara hatta daha da altına indiğini görebilmekteyiz.” dedi.
Momo Tehlikesi Hızla Yayılıyor! 1 - 2 Saat Geçtikten Sonra...
Momo Tehlikesi Hızla Yayılıyor! 1 - 2 Saat Geçtikten Sonra...
Psikolog Dr. Sevim Buzkan Ertuğrul, son zamanlarda sıkça konuşulan 'Momo' oyunuyla ilgili çocukların bilgisayar veya telefonla uğraştıkları zaman başında bir ebeveyn kontrolünde olması gerektiğini söyleyerek, “Çocuklar bu karakteri model olarak görüp davranışlarını sergileyebiliyor” dedi.
Çürük Meyvelerden Meyve Suyu Yapımı
Çürük Meyvelerden Meyve Suyu Yapımı
Günlük yaşamda hemen hemen herkesin tükettiği meyve suları bakın nasıl meyvelerden üretilir? özellikle çocukların tükettiği meyve sularının üretimi izleyenleri şaşırttı.
İlik Bekleyen Sonat İçin Yarı Uyumlu Nakil Kararı
İlik Bekleyen Sonat İçin Yarı Uyumlu Nakil Kararı
ALL Hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, uygun ilik bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilecek
Koca, Sağlıkta Denetim Mekanizmalarının Güçlendirileceğini, Bunun İçin ‘Yapay Zekâ'nın Devreye Sokulacağını Söyledi.
Koca, Sağlıkta Denetim Mekanizmalarının Güçlendirileceğini, Bunun İçin ‘Yapay Zekâ'nın Devreye Sokulacağını Söyledi.
Sağlık Bakanı, denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini belirterek, bütün sağlık hizmetlerinin dijital onaydan geçeceğini kaydetti. Koca, bunun için ‘yapay zekâ’nın devreye sokulacağını bildirdi.
Spor Yaparken Göz Bebeğini Parçaladı
Spor Yaparken Göz Bebeğini Parçaladı
Evde fitness yaparken ağırlık kaldırma kayışının kopup gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan Bursalı işletmeci Cüneyt Kaya'nın göz bebeği parçalandı. İş adamı hemen operasyona alınırken, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Hastamıza aynı ameliyatta hem yeni göz bebeği oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" dedi.
Momo Öldü, Peki Laneti Kalktı mı? Çocukları İntihara Sürükleyen Oyun
Momo Öldü, Peki Laneti Kalktı mı? Çocukları İntihara Sürükleyen Oyun
Meksika'da yaratılan sanal karakter Momo, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ulaştığı kişileri intihara sürükleyebilmesiyle büyük paniğe yol açmıştı.Son 2-3 yılın hiç sevilmeyen oyunlarından Mavi Balina'ya benzerliğiyle son günlerde karşımıza çıkan ve şiddet içerikli olduğu iddia edilen Momo oyununa ilham veren heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini belirtti.
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:08
Güneş
06:30
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿