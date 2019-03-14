BM Kalkınma Programı İle Halfeti’deki Kadınlara Ulaşıldı

130 Suriyeli ve Yerel Halk Bir Araya Geldi

BM Kalkınma Programı desteğiyle 52 bin Suriyeliye verilecek dil eğitimleri, topluluklar arasındaki en önemli engellerden birini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Eğitimleri veren 284 Türkçe öğretmeninin yüzde 68’i ise kadın.Yapılan faaliyetler arasında gençlik kampına da yer verildi. Halfeti Gençlik Kampı ile, Güneydoğu Anadolu’daki 6 üniversiteden 130 Suriyeli ve yerel halktan genci bir araya getirdi.BM Kalkınma Programı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Şanlıurfa’da yaşayan Zeinab için bu seyahat yeni arkadaşlıkların ve SKH hakkında düşünmenin yolunu açtı.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel