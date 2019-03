​Ayhan Meclis Üyesi Adayları İle Biraraya Geldi

1 Nisan’da Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz

Toplantıda Belediye Meclis üyesi adayları bir birilerini tanıma fırsatı bulurken; seçim gününe kadar kendi bölgelerinde tempoyla çalışmalara hız vereceklerini aktardılar.Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise yaptığı açıklamada; "Burada bulunun tüm meclis üyesi adayı arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlçemize şimdiden korku yaymaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz. 1 Nisan sabahı kaldığımız yerden Huzur ve Kardeşlik şiarı ile devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle yeniden hatırlatmak istiyorum sosyal medyada kaos oluşturmak isteyen gruplar var bunlara kanıp cevap vermeyin, kale almayın, onlarında istedikleri bu kaos ve korkuyu yaymak ve nemalanmaktır. Bu arada beni seven bana destek veren her Akçakaleli bilmelidir ki ben hep yanlarındayım. Beni seven ve destekleyen hiç bir kardeşimi yalnız bırakmadım bırakmayacağım." Dedi.Düzenlenen toplantı tüm belediye meclis üyesi adaylarının çektiği toplu aile fotoğrafıyla son buldu.Editör: Bahar Yüksel