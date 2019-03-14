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Bu haber 14 Mart 2019 20:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü’de Binanın Park Yeri Çöktü! Vatandaşlar yardım Talep Etti

Karaköprü’de yıkılan park yeri vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumun vahametini gösteren bir video yayınlayan çevre sakinleri, 1 buçuk aydan beridir boşuna akan suyu göstererek yetkililerin duruma el atmasını talep etti.

​Karaköprü’de Binanın Park Yeri Çöktü! Vatandaşlar yardım Talep Etti

Karaköprü’de bir binanın park yeri düşmesiyle göçük meydana gelmişti. Yaşanan bu göçük için herhangi bir çalışmada bulunulmadığını dile getiren vatandaşlar, çökmenin etkisi ile 1 buçuk aydan bu yana boşu boşuna suların aktığını dile getirdi. 

 

Vatandaşlar Cep Telefonuyla Görüntüledi

Olay yerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, binanın park yerinin çöktüğünü ve havada yağış olmamasına rağmen sularla kaplandığını dile getirdi.

 

Baydilli’ye Seslendi

Yetkililerin duruma müdahale etmesi için sosyal medyadan seslerini duyurmak isteyen vatandaş, “Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın metin Baydilli’ye sesleniyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olsunlar.” İfadelerini kullandı. Editör: Bahar Yüksel
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