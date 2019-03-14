​Karaköprü’de Binanın Park Yeri Çöktü! Vatandaşlar yardım Talep Etti

Vatandaşlar Cep Telefonuyla Görüntüledi

Baydilli’ye Seslendi

Karaköprü’de bir binanın park yeri düşmesiyle göçük meydana gelmişti. Yaşanan bu göçük için herhangi bir çalışmada bulunulmadığını dile getiren vatandaşlar, çökmenin etkisi ile 1 buçuk aydan bu yana boşu boşuna suların aktığını dile getirdi.Olay yerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, binanın park yerinin çöktüğünü ve havada yağış olmamasına rağmen sularla kaplandığını dile getirdi.Yetkililerin duruma müdahale etmesi için sosyal medyadan seslerini duyurmak isteyen vatandaş, “Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın metin Baydilli’ye sesleniyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olsunlar.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel