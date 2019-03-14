​Mirkelam, Daha Şimdiden Vatandaşlarının Rahatını Sağlamaya Başladı

Birecik Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelem, seçim çalışmalrı kapsamında gündüz şehir turları atıp vatandaşların sorunlarını dinlerken akşam da Birecik’te bulunan seçim bürosuna gelerek misafirlerle sohbet ediyor.Yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği seçim bürosunda konuşma yapan Mahmut Mirkelam gün içinde yaptıklarını vatandaşlara anlatarak emekler verdiklerini ve emeklerinin karşılığını 31 Mart seçimlerinde görmeyi umut ettiğini dile getirdi.Mirkelam, gün içinde sanayi, mahalle ve belirli kurumlarını gezdiğini ifade ederek; “Birecik’te sorun çok ama üstesinden gelinmeyecek hiçbir şey de yok. birlik olup birbirimizi anlarsak, 1 yıl içinde bu memleketin bütün sorunlarını çözeriz. Nasıl çözeceğimiz konusuna gelirsek de; herkes elini taşın altına koyup birlik olduktan sonra Allah’ın izniyle çözeriz.” dedi.Çalışmalara şimdiden başladığını dile getiren Mirkelam; “Gittiğim yerlerde vaat ediyorum; “Şu gün olursa yaparım, şu kadar sürede yaparım” diye söz veriyorum. Bazı köylerimizde çalışmaları başlattık bile. Köylere asfalt çalışmaları yapılıyor. Kilit taşları alındı. Bir arkadaşım iş makinası gönderdi. Sanayi temizliği gibi sorunları da en kısa zamanda çözeceğiz. Birkaç gün içerisinde sanayi girişlerinde yaşanan problemleri çökmeleri halletmiş olacağız.” İfadelerini kullandı.Birecik’in en büyük sorunlarından birisi olan çevre temizliği ile ilgili görüşmeleri de yaptığını dile getiren Mirkelam; “Şehrimizin temizlik işleriyle ilgilenen arkadaşlarla öğle yemeği yedik. Bizi şaha kaldıracak olan da, yüzümüzü yere eğecek olan da onlardır. Eğer işlerini doğru yaparlarsa tertemiz bir Birecik görmemiz yakındır. Yaptığımız görüşmeler sonrasında Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Metin Baydilli’den 40 tane çöp konteyneri sözü aldık. Geldiği takdirde bunu da mahallelerimize dağıtacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.Editör: Bahar Yüksel