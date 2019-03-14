Tıp Bayramı Mı Tıp Oyunu Mu?

Himmet Beyler Doktorları Korkutmuştu

Hangi Büyükşehirde Doktor Sıkıntısı Var

Şanlıurfa’nın en büyük sorunlarından bir tanesi olan ‘sağlık sorunu’ iyileştirilmelere gitmezken, daha da gerilemesi vatandaşlarının canını oldukça sıkıyor. Uzman eksikliğinden dolayı şehir dışındaki hastaneleri tercih etme mecburiyetin kalan vatandaşlar, 2 bin küsur uzmanın olması gereken Şanlıurfa’da doktor sıkıntısı çektiklerini her fırsatta dile getiriyor.Çocuk Kardiyoloji, endokrin, Plastik Cerrahi, Onkoloji servislerinin Şanlıurfa’nın hiçbir hastanede olmaması dikkatlerden kaçmadı.Olması gerek uzman sayısının yarısı kadar bile doktorun olmaması, ilk müdahalenin önemini geri plana iterken, daha önce Şanlıurfa adına talihsiz bir açıklamada bulunan eski il Sağlık Müdürü Himmet Durgut’un “Şehrin vatandaşları doktorları darp ettikleri için doktorlar şanlıurfa’ya gelmek istemiyor.” Açıklamasından sonra da şehir dışından gelecek olan doktorların fikirlerini şekillendirmesine sebep olmuştu.Hal böyle iken Şanlıurfa’ya gelen uzmanların çok kısa süreli kaldıkları, birçok alanda doktor eksikliklerinin olduğunu dile getiren vatandaşlar bu durumun daha ne kadar süreceğini sordu. “Tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyoruz. Bize maddi olarak da büyük bir külfet oluyor. Şanlıurfa’dan başka hangi büyükşehirde doktor sıkıntısı çekiyor?” diyerek yetkililerden konu ile ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.Editör: Bahar Yüksel