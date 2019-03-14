​Aziz Aydınlık Şanlıurfa Milletvekillerine Seslendi, Gelin Birlik Olalım

Seçim Zamanı Verilen Vaatler Unutuluyor

Şanlıurfa’da Beklenen Milletvekili Prfoili Budur

Şanlıurfa’nın süre gelen ve bir türlü çözüme kavuşamayan sayısız sorunları için CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tüm Şanlıurfa milletvekillerine çağrıda bulundu.Vekil seçimlerinde, belediye seçimlerinde sahada dolanan milletvekili ve belediye başkan adayları seçim yapılana kadar Urfalı vatandaşlara birçok vaatte bulunarak onlara umut verdikleri tüm vatandaşlar tarafından bilinen bir durum.Seçimler yapıldıktan vekillere meclisie belediye başkanları da koltuklarına oturduktan sonra, daha önce verdikleri vaatleri göz ardı edilmesinden dem vuran vatandaşlar oldukça şikayetçi olduklarını dile getiriyorken bu duruma dur demek Aziz Aydınlık’a düştü. Şanlıurfa’nın milletvekillerine masada çözüm bulma teklifinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, şunları ifade etti;“Buradan siyasi parti ayrımı yapmadan her zaman TV programlarından seslendiğim gibi ben dahil Şanlıurfa Milletvekillerine sesleniyorum; gelin urfamızın bütün sorunları ile ilgili birlik olalım. Sorunları çözene kadar gerekirse bakanlıkların önünde, gerekire de Cumhurbaşkanlığı kapısı önünde yatalım”Şanlıurfa’nın bu düşünceye sahip milletvekillerine ihtiyacı varken, sorunların çözümü için çağrıda bulunan Aydınlık’ın bu önerisine diğer milletvekillerinden ne cevap geleceği merak konusu haline gelirken, Aydınlık’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu öneriye birçok cevap geldi. Bekledikleri milletvekili profilinin böyle olduğunu dile getiren vatandaşlar, Şanlıurfa milletvekillerinin bu çağrıya kulak vermesini talep etti.Editör: Bahar Yüksel