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Bu haber 14 Mart 2019 16:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdem, canlı yayında çarpıcı açılamalarda bulunacak

Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem’in bu akşam katılacağı TV programında Karaköprü ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor.

​Erdem, canlı yayında çarpıcı açılamalarda bulunacak

Dört yıllık Meclis üyeliği döneminden bu yana Karaköprü’de ortaya koyduğu usulsüzlükler ile adından sık sık bahsettiren Bağımsız Aday Serhat Erdem, bu akşam 20:30’da Edessa TV’de katılacağı programda her şeyi tek tek ortaya koyacağını söyledi.


Karaköprü’de halkın malının talan edildiğini belirten Erdem açıklamasında; 
“Siz kim oluyorsunuz ki halkın malını bu şekilde talan ediyorsunuz. Şu anda Şanlıurfa ve Karaköprü’de tam anlamıyla bir talan var. Halkın malı arsalar, paralar resmen talan ediliyor. İhaleler yandaşlara veriliyor. İsraf ve fuzuli harcamalar had safhada. 


Her birinin altından binlerce liralık makam araçları gece gündüz demeden gezip dolaşıyorlar. Sanırsınız belediye kendi evleri gelirleri de kendi gelirleriymiş gibi har vurup harman savuruyorlar. 
Söz veriyorum; ben belediye başkanı olursa bunların hesabını tek tek soracağım”




Editör: Bahar Yüksel
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