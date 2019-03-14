Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 14 Mart 2019 18:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü

Gaziantep’te bir tır sürücüsü, bin 500 liralık borcunu vermek için çağırdığı kişinin otomobiline defalarca çarparak yaklaşık 100 metre boyunca sürükledi. Kazada ölümden dönen otomobil sürücüsü, tırı kullanan S.Ü.’nün borcunu vermemek için kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü

Gaziantep'te 8 Mart günü 25 Aralık Sanayi Sitesi önünde yaşanan olayda, S.Ü. idaresindeki 38 E 0553 plakalı tır, Ferdi Ali Karkın idaresindeki 27 DH 795 plakalı otomobile yaklaşık 4 defa arkasından çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, tır ile kaldırım arasında sıkıştı. Kaza sonrası tır sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda ölümden dönen otomobil sürücüsü Ferdi Ali Karkın, yaşadıklarını anlattı. Tır sürücüsü S.Ü.'yü tanıdığını söyleyen Karkın, "Yaklaşık 4 ay önce S.Ü. isimli şahsın işini yaptık, kaza yapmıştı, aracını onardık. Bin 500 TL alacağımız vardı, bir gün sonra vereceğini söyledi. Ama vermedi. Senet yaptık, aracı teslim ettik. 4 ay geçti, vermedi. Telefonlarımızı engellemiş, ulaşamadık" dedi.



 

Para almak için çağırmış

S.Ü.'nün parayı vermek için kendisini çağırdığını anlatan Ferdi Ali Karkın, "Babam olay günü sabah saatlerinde tır parkında S.Ü.'yü görmüş. Sabah saat 09.00 sıralarında uyandırmış, 'paramızı neden vermiyorsun' demiş. O da, yakındaki bir makarna fabrikasından yük alacağını, kendisine ödenecek paradan borcu verebileceğini söylemiş ve 'fabrikaya gelin parayı vereyim' demiş. Babam da beni olay yerine çağırdı. Ben otomobilim ile önde S.Ü. ise tır ile arkamda fabrikaya doğru seyir ediyorduk" şeklinde konuştu.





Yaşanan o anları anlattı

Karkın, S.Ü.'nün kullandığı tırın bir anda kendisine çarptığını belirterek, "Bir anda ne olduysa bana çarptı. Para vermemek için kasıtlı olarak bana çarptı. Defalarca çarptı. Tırın soluna alarak beni öldürmek istedi. Trafik ışıkların oradan itibaren yaklaşık 100 metre beni sürükleyerek getirdi. Sonra tır ile kaldırım arasında kaldım. Şahıs ise durmadı, kaçtı" dedi.





Şokunu atlatamıyor

Karkın, kazanın şokunu atlamadığını ve psikolojik tedavi görmeye başladığını vurgulayarak, "Kazanın hemen ardından ambulans geldi, beni hastaneye kaldırdı. Hastanede yaklaşık 3-4 saat müşahede altında kaldım, taburcu edildim. Şu an psikolojik tedavi görüyorum. Çalışamıyorum, araç kullanamıyorum, gece uyuyamıyorum. Halen olayın etkisindeyim. Bir ambulans geçiyor sanki içerisindeymişim gibi geliyor" diye konuştu.





Otomobil hurdaya döndü

Öte yandan kazada büyük hasar gören ve hurdaya dönen otomobil yeniden onarılmak için sanayi sitesine çekilirken, polis ise Kayserili olduğu öğrenilen S.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
 

Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Yanyana Park Edince Durumun Farkına Vardı
​Yanyana Park Edince Durumun Farkına Vardı
İkiz plakalı biri kırmızı diğeri beyaz renkli iki kamyonet sahibi araçlarını yan yana park edince yakalandı. Araç sahibine 6 bin 2 lira para cezası kesilirken, evrakta sahtecilikten işlem yapılacağı öğrenildi.
Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü
Borcunu Almak İçin Gitti Ölümden Döndü
Gaziantep’te bir tır sürücüsü, bin 500 liralık borcunu vermek için çağırdığı kişinin otomobiline defalarca çarparak yaklaşık 100 metre boyunca sürükledi. Kazada ölümden dönen otomobil sürücüsü, tırı kullanan S.Ü.’nün borcunu vermemek için kendisini öldürmek istediğini iddia etti.
​Korkunç Kadın Cinayeti! Karısını Tahra İle Öldürdü
​Korkunç Kadın Cinayeti! Karısını Tahra İle Öldürdü
Bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından tahrayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.
​Hrant Dink Davasında Flaş Gelişme
​Hrant Dink Davasında Flaş Gelişme
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, flaş gelişme yaşandı.
​Boşanma Aşamasında Olan Eş Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
​Boşanma Aşamasında Olan Eş Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
bir mağazada çalışan kadını, boşanma aşamasında olduğu kocası pompalı tüfekle vurmaya kalktı. Kadın canını zor kurtarırken kocası kıskıvrak yakalandı.
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, “Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye’nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” dedi.
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Bir duruşmanın ardından sokakta karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Kütahya'da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Arkadaşını Kurtarmak İçin Kanala Atlayan Urfalı Gençten Kötü Haber Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:08
Güneş
06:30
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿