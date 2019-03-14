​TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, Çalmadık Kapı Bırakmıyor

Aziz hemşehrilerimizle destan yazacağız

Akçakale, inşallah 31 Mart’ta rekor bir oy ile şer odaklara gereken cevabı verecektir

Eyyubileriler de destek oluyor

TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, her gittikleri yerde sevgiyle karşılandıklarını, kendilerine ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan teveccüh nedeniyle Şanlıurfa’nın 31 Mart akşamı AK Partinin zaferini ilan edeceğine inandıklarını, gitmedikleri mekânın kendilerinin sayılamayacağını söyledi.AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatını ziyaret ederek; 31 Mart Yerel Seçimleri ile alakalı İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve Yönetimiyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle vatandaşlarımızın gönlüne hitap etmeye devam ediyoruz” ilçe gezilerine devam ettiklerini belirterek, “Şanlı şehrimiz Urfa’mızın güzel ilçesi Viranşehir’deyiz. Viranşehir AK Parti İlçe Teşkilatımızda hemşehrilerimizle kucaklaştık. Destek Viranşehirli kardeşlerimden, gayret bizden inşallah. Viranşehir’de Kanaat Önderimiz Ragıp Yazmacı’yı ziyaret ederek, destek ve dualarını aldık. 31 Mart Yerel Seçimlerinde inşallah Viranşehir’imizde aziz hemşehrilerimizle destan yazacağız. Haliliye İlçemize bağlı Umut (Çekçek) Köyümüzde yaşayan Kanaat Önderimiz Şıh İsmail Demir’i de ziyaret ettik. Destek ve duaları için teşekkür ediyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz ve gece gündüz demeden; tevazu, samimiyet ve gayretle milletimizle buluşmaya devam ediyoruz” dedi.Konuklu eski Belediye Başkanı Halaf Yıldız’ı ziyaret ettikten sonra Akçakale ilçesine geçen AK Vekil TBMM İdare Amiri Doç. Dr. Özcan, “AK Parti Akçakale Belediye Başkan adayımız Mehmet Yalçınkaya’nın Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Akçakaleli vatandaşlarım oynanan oyunların farkında. İnşallah 31 Mart’ta rekor bir oy ile şer odaklara gereken cevabı verecektir. Akçakale ilçemize bağlı Uğraklı Köyümüzde Aslankan ailemizin taziyesine katılarak, başsağlığı dileklerinde bulunduk. Yine Akçakale İlçemize bağlı Karatepe Köyümüzde yaşayan Recep Tekinalp’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca Şanlı şehrimiz Urfa’yı karış karış gezerken hemşehrilerimiz bizleri yollarda karşılayıp desteklerini iletmeye devam ediyor. Akçakale İlçemize bağlı Cudi Deresinde Lebbah Tanış ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyoruz. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Akçakale İlçemize bağlı Yukarı Çinpolat Köyümüzde de Hacı Salih Altay ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyoruz. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Akçakale İlçemize bağlı Karatepe Köyümüzde yaşayan Kanaat Önderimiz Şıh Ali Yaşarer’i ziyaret ederek, dualarını aldık. Akçakale İlçemize bağlı Taşkınlar Köyümüzde de hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Akçakale İlçemize bağlı Eke Köyümüzde Muhtarımız Casım Birişik, Halil Birişik ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyoruz. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Yine Akçakale İlçemize bağlı Memer Köyümüzde Ahmet Bizgin ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyoruz. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.Seçim gezilerine Eyyübiye ilçesi genelinde devam eden TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, “Eyyübiye İlçemize bağlı Ozanlar Köyümüzde Muhtarımız Salih Ovacı ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Eyyübiye İlçemize bağlı Duruca Köyümüzde Mustafa Biricik ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Eyyübiye İlçemize bağlı Ovabeyli Köyümüzde hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Eyyübiye İlçemize bağlı Tarlabaşı Köyümüzde hemşehrilerimizle bir araya gelerek; 31 Mart Yerel Seçimleri için destek ve dua istedik. Hemşehrilerimizin güçlü desteği için teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz” diyerek herkese teşekkür etti.Editör: Bahar Yüksel