Harran'da Demokrat Parti ile İYİ Parti İttifaka Mı Gidiyor?

Özyavuz Cephesinden Açıklama Gelmedi

Seçim Arifesinde Ne Bu Ziyaret?

İYİ Parti Şanlıurfa il Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Harran’ın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u ziyaret etti.İYİ Parti Şanlıurfa il Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı ‘nın, AK Partideyken ziyaret etmediği Özyavuz'u Demokrat Partiye geçtikten sonra neden ziyaret ettiği merak edilirken, Özyavuz cephesinden ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.İYİ Parti ile Demokrat Partili Özyavuz arasında siyasi bir görüşme olup olmadığı merak konusu haline gelirken, sorulara neden olan ziyaretin seçim arefesinde oluşu da vatandaşlar tarafından ilginç karşılandı.Editör: Bahar Yüksel