Şanlıurfalı Eski Başkana 14 Yıl Hapis

Kılıç’ın Cezalandırılması Talep Edildi

Kılıç’a 14 Yıl Hapis Verilerek Tutukluluğunun Devamına Hükmedildi

Edinilen bilgiye göre, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski DBP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç ve avukatı katıldı. Son sözü sorulan sanık Kılınç, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.Savcı mütalaasında, sanığın ilçede başkanlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik malzeme temin ettiğini, teröristlerin cenaze törenlerini organize ettiğini, ilçedeki adli olaylarda "adalet komisyonu" adı altında faaliyetlerde bulunduğunu, yasa dışı miting ve gösterilerde yer aldığını ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirtti. Bunların, delil ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini vurgulayan savcı, Kılınç'ın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.Editör: Bahar Yüksel