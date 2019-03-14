​Erdoğan, Ne diyor? Heykelini dikecekmiş. Nereye dikeceksin? O şimdi cezaevinde dikiyor

“KANAL ANKARA PROJESİNDE, MEYVE BAHÇELERİNDEN MÜZEYE KADAR PEK ÇOK BİRİM YER ALACAK”

GÖLBAŞI’NA YAPILAN YATIRIMLAR

“TÜRKİYE ÜZERİNDE HESAPLARI OLAN GÜÇLER, GÖZLERİNİ 31 MART’A DİKMİŞ BEKLİYOR”

“ÇUKUR OLAYLARINDAN SONRA BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN EMRİNE GİREN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALDIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı’nda yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 306 milyon lira olan 209 kalem eser ve hizmetin resmî açılış törenine katıldı. Karanfil Caddesi üzerinde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Ankara’daki yedinci ilçe mitingi ve toplu açılış törenini Gölbaşı’nda gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe ziyaretini toplu açılış töreniyle hizmet şölenine dönüştürmek istediklerini söyledi.Gölbaşı’nın sembolü Mogan Gölü’nün ilçenin nüfusu ve cazibesi arttıkça bundan etkilendiğini ve iktidar olarak da gölü temizlemeye başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gölde dip temizliği yaptıklarını, ilave su takviye ettiklerini, çıkan çamuru da botanik bahçesinde kullandıklarını kaydetti.Mogan Gölü’ne dair tüm yapılanların AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki ve Cumhur İttifakı’nın MHP kanadından Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek’e vatandaşlardan destek istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bölgede Eymir Gölü ile Mogan’ı birbirine bağlayan, Ankara’nın en güzel Millet Bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet Bahçemizi de içine alan, İmrahor’dan başlayıp Mogan’a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara Projesiyle, şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Bu projenin içinde gençlik ve bilim merkezlerinden kamp alanlarına, meyve bahçelerinden müzeye kadar pek çok birim yer alacak” şeklinde konuştu.Ankara’nın güneyinin çehresini değiştirecek bu projenin temellerinin çok yakında atılacağı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya yolu üzerindeki köprülü kavşakların yapımının hızla devam ettiğini, Gölbaşı Anadolu Lisesi başta olmak üzere eğitim yatırımlarının da ilçeye kazandırılan hizmetler arasında olduğunu belirtti.Bugün şehir parkı ile mahallelere yapılan 53 ayrı park, semt sahaları, Aile Yaşam Merkezleri, spor merkezleri, kültür merkezleri gibi toplam 209 projenin resmî açılışını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar da bin 341 derslikli 86 okul ve 2 bin 574 öğretmen atayarak ilçenin gelişimine uygun bir altyapı kurduklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl hizmete girecek yeni devlet hastanesinin yapımının devam ettiğini, ilçeye bir de Ağız Diş Sağlığı Merkezi de kazandıracakları bilgisini vererek Türkiye’de nüfusu 250 binin altındaki yere açılan tek sağlık hayat merkezinin, kanser taraması, gebelik, aşılama ve obezite birimleri, spor salonu, okul sağlığı ünitesiyle Gölbaşı’nda hizmet verdiğinin altını çizdi.Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin Gölbaşı’na kurulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri olacağını şimdiden gördüğümüz Gölbaşı’nı çok daha büyük yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bunun için 31 Mart çok önemli” diye konuştu.Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olamayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye gibi, çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı, hesap yaptığı, güç kullandığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Biz işte bunun için 31 Mart’ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Elini vicdanına koyarak şöyle ülkemize ve çevremize bakan herkes, bu gerçeği teslim edecektir. Sınırlarımızın ötesinde, ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri, tüm umutlarını 31 Mart’a bağlamış durumdalar. Türkiye üzerinde hesapları olan güçler, gözlerini 31 Mart’a dikmiş bekliyorlar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla, millî iradeyle, demokrasiyle, geleceğimizle sorunlu kesim varsa, hepsi de tüm güçleriyle 31 Mart’a yüklenmiş durumdalar. Sizler bu seçimde sadece büyükşehirde ve ilçenizde belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bu hesapları da bozacaksınız.”Vatandaşlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde CHP ve HDP öncülüğünde Taksim’de toplanan kadınların ezana yönelik saygısızlıklarının yer aldığı görüntüleri izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezana saygısızlık yapanlar arasında CHP’lilerin, HDP’lilerin, FETÖ’cülerin bulunduğunu söyledi.“Birileri niye, terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası hâline getirmeye çalışıyor?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü bunların derdi belediyeler değil, doğrudan doğruya Türkiye’nin kendisidir. PKK’yla iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ’yle iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin başını çektiği zillet ittifakının Türkiye’yi bölmeye çalıştığını belirterek CHP’nin ortak hareket ettiği HDP’nin yönetici ve milletvekillerinin terör örgütü PKK’yı öven ve eylemlerine destek veren ifadeleri ile terör örgütünün Kandil’deki elebaşının HDP’ye destek isteyen açıklamalarının yer aldığı görüntüyü vatandaşlara izletti.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ‘Kürdistan’da oylar HDP’ye’ sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temelli’nin Kürt olmadığını ancak Kürt vatandaşlarını istismar ederek Türkiye’yi bölmeye çalıştığını dile getirdi.Bir başka HDP yöneticisinin terör örgütü elebaşının heykelini dikeceğini söylediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne diyor? Heykelini dikecekmiş. Nereye dikeceksin? O şimdi cezaevinde dikiyor” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbesinin yaşandığı saatlerde meydanlarda kurulduğunu anlatarak bu ittifakı devam ettirmekteki niyetini yineledi.CHP ve HDP’nin de bir ittifak kurduğunu ancak bunu inkâr ettiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticileri açıkça kimleri desteklediklerini ifade ediyorlar. CHP’ye sorsanız, böyle bir ittifak yok der. Adı iyi ama kendisi karışık bir parti var, ona sorsanız, zaten külliyen reddeder. Kendilerini inkâr pahasına bu ittifakta yer alan Saadetçilere sorsanız, onlar da kabul etmezler. Ama tüm bu partilerin belediye meclis üyelikleri listelerinde terör örgütünün mensuplarının aday olarak gösterildiğini, oralarda yaşayan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor.”CHP ve HDP’nin Gölbaşı ilçe belediye başkanlığı, HDP ve İyi Parti’nin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak bu bölgelerde birbirlerini desteklediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gerçekler ortadayken, hâlâ laf oyunlarıyla, inkârla, yalanla, iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz çukur olaylarından sonra bölücü örgütün emrine giren tüm belediye başkanlarını görevden aldık. Şimdi bunlar, kimi yerde CHP, kimi yerde İyi Parti, kimi yerde Saadet üzerinden terör örgütü yandaşlarını belediyelere sızdırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.Editör: Bahar Yüksel