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Bu haber 14 Mart 2019 11:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Araba ile Motosiklet Çarpıştı, Vatandaşların Rahat Tavırları Tepki Topladı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

​Şanlıurfa’da Araba ile Motosiklet Çarpıştı, Vatandaşların Rahat Tavırları Tepki Topladı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı.




 

Vatandaşların Rahat Tavırları Dikkatlerden Kaçmadı

İddiaya göre, Orhan D.’nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan Suriye uyruklu Hemude S.’nin kullandığı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki sürücü fırlayarak yolun ortasına düştü. Kazada her iki sürücü de yaralanırken çevredeki vatandaşların rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. 




 

Yaralının Sağlık Durumu Ciddi

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Hemude S.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 






Editör: Bahar Yüksel
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