​5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Merdiven Penceresinden DüştüEdinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Feridun Keskin (48), evinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki merdiven penceresinden aşağıya düştü.
Tüm Müdahalelere Rağmen KurtarılamadıAğır yaralanan Feridun Keskin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Bahar Yüksel
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