​5. Kattan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Merdiven Penceresinden Düştü

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Feridun Keskin (48), evinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki merdiven penceresinden aşağıya düştü.Ağır yaralanan Feridun Keskin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel