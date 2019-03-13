Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Hilvan çehresi Kaymakam Faruk Dumanla şey değişiyor Hilvan’da geldiği günden beri sportif faaliyetlere önem veren Kaymakam Faruk Duman bu kez de Hilvan’da voleybol turnuvası düzenliyor.Kaymakamlık olarak bunlar o turnuvaya ilgi gösteriyor bilindiği üzere Kaymakam Faruk Duman, farklı bir kaymakam profili çiziyor.Hilvan Halkına dokunan Kaymakam, ilçede sevilip takdir ediliyor.Kaymakamlığın bünyesinde düzenlenecek olan Voleybol Turnuvasına katılmak isteyen bağlı Kurumlar ve Hilvanlı Vatandaşlar 18-20 Mart tarihlerinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne Müracaat etmeleri gerekmektedir. Hilvan Halkına duyurulur.Editör: Ahmet Şen