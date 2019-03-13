Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi

5 Yılda Büyük Hizmetler Yaptık

Emek Hırsızlığı Yapıyorlar

Ceylanpınar İçin 2 Büyük Proje

Ceylanpınarlı gençler tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Menderes Atilla, daha sonra seçim bürosunda gençlere hitap etti. Gençlerle tek tek ilgilenen Atilla, 5 yıl boyunca Ceylanpınar'da yaptığı hizmetleri anlattı. 31 Mart seçimlerinin Ceylanpınar'ın kader seçimi olduğunu vurgulayan Atilla, "Sizler Ceylanpınar'ın geleceğine oy vereceksiniz" dedi.5 yılda Ceylanpınar'ı Şanlıurfa'nın en yaşanılır bir ilçesi haline getirdiğini belirten Atilla, "Köylerdeki su sorununun çözüldüğünü, köylerde bütün bağlantı yollarının asfaltlandığını, kırsalda 72 adet imc usulüyle kültür evi yapıldı, Ceylanpınar'ın girişini yaptık, elektrik hatlarını yeraltına aldık, aydınlatma direkleri diktik. Belediyemize yeni araçlar kazandırdık. Ücretsiz ambulans hizmetini halkımıza sunduk. Göçerlerin tapu sorunu vardı çözüme kavuşturduk. Ceylanpınar'ın tapu sorunu vardı, Cumhurbaşkanımızın sayesinde tapu sorunumuzu çözdük. 5 yıldır Ceylanpınar'da Fen İşlerimize bağlı ekiplerimiz şehrin dört bir yanına kilitli parke taşı çalışması yapıyoruz. 5 yıldır Ceylanpınarlılar şahittir, kimseden 1 kuruş para almadan, su şebekelerini çektik, kilitli parke taşı döşedik." diye konuştu.AK Parti adayının emek hırsızlığı yaptığını ifade eden Atilla, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya gördüm ki Eski vekil ile AK Parti adayı Ceylanpınar'ın tapu sorununu çözdük şeklinde paylaşım yapmışlar. El insaf, el vicdan diyorum. Ceylanpınar'ın tapu sorununu ben 5 yıl önceden uğraşıyorum. Halkımız bu süreçten haberdar. Bunlarda şimdi tapu meselesini kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. Hırsızlık sadece birinin cebinden parasını almak değildir. Bu da emek hırsızlığıdır. Yaptıkları bir şey yok. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkmaya çalışıyorlar." dedi.31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde Ceylanpınar'ın iki büyük sorunu olan işsizlik ve mesire alanı sorunun çözmek için kolları sıvayacağını belirten Atilla, "Ceylanpınar'da önümüzdeki dönem organize sanayi bölgesi kurmak içi gayret edeceğiz, böylece gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Ayrıca ilçemizin en büyük eksikliği mesire alanımızın olmaması. İnşallah önümüzdeki dönem bayrak tepeyi mesire alanı yapacağız. Bayrak tepenin üstünde bir restorant yapacağız ve geri kalan kısımlara kamelyalar koyacağız. Ceylanpınarlı bir hemşerim cumartesi pazar olunca ailesi ile gidebileceği güzel bir yer yapacağız." diye konuştu.Editör: Ahmet Şen