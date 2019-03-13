Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor

Geçtiğimiz günlerde binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir şekilde açılışı yapılan seçim bürosu destek amaçlı olarak ziyaretçi akınına uğruyor. Her geçen gün büyüyen desteklerle 31 Mart'ta yeni bir zafere hazırlanan Bayık, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve parti teşkilatı ile birlikte seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren seçmenleriyle buluşan Ak aday Aslan Ali Bayık, akşam saatlerinden itibaren seçim bürosuna gelen misafirleriyle yakından ilgileniyor.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hem Türkiye için, hem Şanlıurfa için, hem de Hilvan için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bayık 'Görünüşte bir yerel yönetimler seçimi olarak görünebilir ancak, ülkemizin geçtiği çok ciddi bir süreç var ve hepimizin büyük birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu nedenle 31 Mart'a yapılacak seçimlerde olması gereken birlik ve beraberliği maddi manevi sabote etmeye çalışan muhalefete hiç bir şekilde fırsat vermemek gerekiyor. Bunun bilincinde olan tüm vatandaşlarımız yeni hizmetlerin geleceğine inanarak ve iktidara güvenerek 1 yıldır ülke yönetimini tek başına göğüsleyip hizmet getiren Ak Parti'nin yanında yer alıyor. Destek ve dualarını esirgemeyen, gerek şahsı ve gerek çevresiyle yanımızda olan tüm hemşerilerime şahsım ve Ak Parti İlçe teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.Editör: Ahmet Şen