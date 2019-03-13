İŞKUR 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek

Milletimizin Önünde 2 Buçuk Milyon Hedefini Koydu

“2019 yılında 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz”

- “Türkiye’de 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz”- “Türkiye’nin hedefi 2 buçuk milyon kişiyi iş istihdamı sağlamaktır”İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İŞKUR kampüste programına katılmak üzere Nevşehir’e geldi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte üniversitesi İŞKUR ofisinin açılışını gerçekleştirdi.İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yaptığı açıklamada, “Türkiye işsizlikle mücadelede istihdam noktasında son yıllarda büyük mesafeler kaydetti. Malumlarınız olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı ile ilgili milletimizin önünde 2 buçuk milyon hedefini koydu. Dolayısıyla tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri olarak da bu hedefi gerçekleştirmek için işbirliği halinde çalışmaktayız. İşte bu çalışmalarımızdan biri olmak üzere özellikle üniversiteli gençlerimizi iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak, istihdam oranlarını artırma noktasında hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Bugün de Nevşehir’imizde böyle bir programı İŞKUR kampüste programını icra etmek üzere bulunmaktayız” dedi.İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahip olan İŞKUR’un 2019 yılında ise hedefinin 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirmek olduğunu söyledi. Uzunkaya, “Şunu ortaya koymalıyız. Türkiye’nin istihdam kurumu olarak İŞKUR 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahipken yine Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilk istihdam seferberliğinde 1 milyon 57 bin 249 kişiyi, 2018 yılında yine hedefimizi artırarak bu defa 1 milyon 247 bin 188 kişiyi bu yıl içinde İŞKUR olarak kendimize 1 milyon 350 bin kişinin işe yerleştirmesini ve istihdamını hedef olarak belirledik. Tüm illerimizde bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama Türkiye’nin hedefi 2 buçuk milyon kişinin istihdamını gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen