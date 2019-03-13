Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek

Esnaftan destek isteyen başkan adayı belediyenin yolsuzlukla boğuştuğunu vurguladı, bu yolsuzlukları ve kötü gidişatı en iyi esnaf biliyor. Özelikle yanlış politikalar sonucu oluşan ekonomik krizin esnafa mal edilmesi esnafı daha zor bir duruma düşürmüştür bu sebeple esnaf bu seçimde kötü gidişata dur diyecektir.Gördüğümüz manzara şu esnaf kan ağlıyor. İşsizlik diz boyu geçim sıkıntısı hat safhada ve biz diyoruz ki memleket yangın yerine dönmüş hep beraber inşallah bu seçimde bu yangına bi su dökeceğiz.Belediyecilik manasında hizmetler yapılmamış en çok şikayet belediye başkanı seçildikten sonra onu halkın arasında göremiyoruz. Bende diyorum ki inşallah belediye başkanı olduktan sonra yine bu kardeşlerimin ve halkımın arasında olacağım. Eyyübiye de doğdum eyyübiye de büyüdüm seçildikten sonrada gidip karaköprü de oturup millete tepeden bakmayacağım halkımızın arasında çeşitli sorunlar esnafımızın sorunları var bugün belediyelerde vurgun talan almış başını gidiyor inşallah biz belediyeye geldiğimizde bunlara bir dur diyeceğiz bugün belediyelerde çöreklenmiş bir ağ var bir vurgun şebekesi var biz bunlara dur diyeceğiz ve belediye personeli içerisinde sabah 6’da gelip akşam 8’de evine giden emekçi kardeşlerimizin hakkına da sahip çıkacağız ama belediyeye ayda bir gelen haftada bir uğrayan kendini akıllı sanan kişilere de dur diyeceğiz.ümitsizliğe kapılmayalım eyyübiyemiz hizmetlerin en iyisine layıktır bugün neden 3. Sınıf muamelesi görüyoruz.Editör: Ahmet Şen