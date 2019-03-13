Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalle ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Ömer Faruk Çelik, sorun ve talepleri dinledi.İlçenin; Şuayip şehri, Tanınmış, Başak, Aşağı Kesmeyekaya, Doğu Kesmekaya, Kaymaklı, Küçük Yıldız, Türkoğlu, Ceylangözü, Çiçek, Demirli, Gökçe, Damlasu ve Yenice Mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Çelik, köy muhtarlarıyla görüştü.Mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Çelik, sorunların çözümü noktasında devletin imkanlarını, ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek için sık sık ziyaretlerde bulunduklarının altını da çizen Çelik ‘’İlçemize bağlı kurum ve amirlerimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Sorunları çözmek için gerekli mücadeleyi birlikte veriyoruz’’ dedi.Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Çelik’e teşekkür ettiler.Editör: Ahmet Şen