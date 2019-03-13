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Bu haber 13 Mart 2019 15:16:27 Tarihinde eklenmiştir.

Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı

İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.

Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı

-“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın”


 

Mehmet Akif’i Ve Bütün Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

İstiklâl Marşı’nın kabul yıldönümlerinin resmen kutlanması için Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde geniş bir Gönüllü Kuruluşlar Topluluğu hükümetler ve Meclis Başkanları nezdinde 1990’lardan itibaren teşebbüslerde bulunduğunu da hatırlatan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi; İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.




 

İstiklâl Marşı’na Saygılı Olmak, Şehitlerimize Karşı Boynumuzun Borcudur

İstiklâl Marşını sevmenin, ülkemizi sevmek olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Önen, “İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklâl Marşı ve Bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet ve coşkunun derecesi bize bırakılan yüce mirasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan; Bayrak törenlerine karşı her zamankinden daha duyarlı olmak, bağımsızlık sevdası ile bu toprağa düşmüş şehitlerimize karşı boynumuzun borcu olmalıdır. Ancak o zaman İstiklâl Marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy'un ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duası gerçekleşir” diye konuştu.

Mehmet Akif, İslam Ve İstiklal Şairimizi Rahmetle Anıyoruz
Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır. Allah rahmet eylesin. (Amin)

Bilindiği gibi; Kurtuluş Savaşının en çetin döneminde, bir millî marşa duyulan gereksinmeyi göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, 1921 yılında bunun için bir şiir yarışması düzenledi. Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Kazanacak şiire para ödülü konduğu için başlangıçta Mehmet Akif katılmak istemedi. Ama Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarı üzerine, ödülsüz olmak şartıyla o da şiirini gönderdi. Yapılan seçim sonunda, Mehmet Akif'in 20 Şubat 1921'de yazdığı ‘Kahraman Ordumuza’ sungusunu taşıyan şiiri 12 Mart 1921 günü büyük çoğunlukla TBMM'nce İstiklâl Marşı kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşında, Kurtuluş Savaşının kazanılacağına olan inancını dile getirir.



Editör: Ahmet Şen




 
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