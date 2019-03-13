Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız

Üretim Tesisi Kurulacak

Belediyeye Gelir Olacak

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Şıracılar Ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan’ı ziyarette bulunan Saadet partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, projeleri hakkında bilgi verdi. Burada projelerini anlatan aday Essum Aslan, hayata geçirecekleri projeler ile hem istihdam ve hem de belediyeye gelir sağlayacaklarını söyledi.Burada projelerinin belediyeye devlete yük olmak yerine istihdam ve ekonomik anlamda destek olacağını belirten Aslan, “Fazla para harcanan kalemler var. Biz bunun önünde geçmek adına ciddi bir proje hazırladık. Kilitli parke, peyzaj ürünleri olan çiçek, ağaç ve çim için bir üretim tesisi kuracağız. Bu şekilde hem Urfa’nın ihtiyacını karşılayacağız hem de çevre illere satıp belediyemize gelir sağlayacağız.” dedi.Kuracakları üretim tesisi ile birlikte yüzlerce kişilik istihdam sağlayacaklarını da belirten Essum Aslan, “Bu üretim tesisimizde sadece üretim olmayacak bunun yanında istihdam sağlayacak. Burada yaklaşık 150 kişi istihdam edilecek. Bu tesis bir yandan belediyeye gelir sağlarken diğer yandan da kendi bünyesinde çalışan personelin giderini de karşılayacak.” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen