Urfa’da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

17 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşandı. 17 günlük Munzur Bağdadi'yi emziren annesi Emine Bağdadi, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Editör: Ahmet Şen