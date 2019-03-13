Urfa Çalışma Grubu Derneği, Pazar Camisi İçin Talepte Bulundu

Urfa’nın Sorunlarına daima çözümler üreten, çaba sarf eden Urfa Çalışma Grubu bu defa Şanlıurfada yapımı devam eden tarihi Hoca Ahmet camisinin siluetinin açığa çıkması için ve cami içerisinde bulunan türbenin doğru isminin araştırılması ve yazılması için Urfa Çalışma Grubu Derneği Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

Şanlıurfa’nın Pınarbaşı mahallesinde bulunan tarihi hoca Ahmet camisinin restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürmektedir. Fakat Urfa Çalışma Grubu Derneği restorasyonu devam eden tarihi Pazar camisinin siluetinin açığa çıkması için çevresinde bulunan vakıf iş yerlerinin orijinal haline getirilmesi, cami içerisinde bulunan türbenin doğru isminin araştırılması ve yazılması hususlarında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.İşte o yazı..