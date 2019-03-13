Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve AK Parti Akçakale ilçe Başkanı İbrahim Yıldık ortak bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen miting Öncesi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve ilçe Başkanı İbrahim Yıldık arasında bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma bir kişi tarafından cep telefonu ile kayıt edilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.Bunun üzerine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Akay ve ilçe Başkanı Yıldık, AK Parti Akçakale ilçe Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya'nın seçim bürosuna giderek şu açıklamalarda bulundular.Editör: Ahmet Şen