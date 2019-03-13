Kilosu 20 Liraya Alıcı Bekliyor

Hamile Kadınlar Veya Çocuklar Alıyor.

-Çilekler Antalyanın Alanya ilçesinden geliyor-Kilosu 20 TLBilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda çileği gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı ise el yakıyor. Kilosunun 20 lira olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri, çözümü gramlık kutularla çilekleri satmakta buldu.Konu hakkında açıklama yapan çilek satıcısı Muharrem Karaca, “Çileklerimiz Antalya’nın Alanya ilçesinden geliyor. Kilosunu 20 TL’ye satıyoruz.Biz çözümü gramlık kutularla çilekleri satmakla bulduk. Gramlık kutuların içlerinde yarım kilo oluyor. Onları da 10 TL’ye satıyoruz. Çok fazla talep yok ama genelde bunu hamile kadınlar veya çocuklar alıyor. Fiyatlarımız havalar ısınınca düşer diye tahmin ediyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen