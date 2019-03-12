Oyuncu Mehmet Akif Alakurt: 10 Yaşından Beri Kızların Üstündeyim

10 Yaşından Beri Kızların Üstündeyim Arkadaşım Ciğerlerini Biliyorum

Bir zamanların dizi oyuncusuolan Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabı üzerinden kadınlara hakaret eden ve aşağılayan paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, yaptığı son paylaşımla yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu. "10 yaşından beri kızların üstündeyim" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt internette araştırılmaya başladı.Instagram hesabından açıklama yaparak Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum’ diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Alakurt, şimdi de kendisini haklı bulan bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşarak, "10 yaşından beri kızların üstündeyim arkadaşım ciğerlerini biliyorum" dedi.Editör:Ahmet Şen