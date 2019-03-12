Çocuğunu Bekleme Salonunda Unutunca Uçağı Geri Döndürdü

Allah Bizimle Olsun, Geri Gelebilir Miyiz

- Çocuğunu Havalimanında unuttu-Uçağı geri döndürdüSuudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Havalimanı'ndan hafta sonu Malezya’ya gitmek üzere hareket eden uçaktaki bir kadın yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttuğunu fark etti. Paniğe kapılan kadının SV832 numaralı uçuşun mürettebatına, bir şeyler yapmaları için yalvardığı belirtildi. Olayı haber alan pilot hava trafik kontrolü ile bağlantı kurarak geri dönmek için izin istedi.Pilotun uçağı döndürmek için izin istediği anlar kameraya yansıdı ve görüntüler sosyal medyada viral oldu. İngilizce ve Arapçanın karışık bir şekilde konuşulduğu videoda, pilotun telsiz bağlantısı sırasında operatöre, "Allah bizimle olsun, geri gelebilir miyiz?" diye sorduğu, operatörün, "Bu uçak geri dönmek istiyor, bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unutmuş, zavallı şey" diyerek böyle bir olayda protokolün nasıl olması gerektiği hakkında başka bir meslektaşına sorduğu duyuluyor.Operatör daha sonra pilota dönüş nedenini onaylamasını istiyor. Pilot ise, "Bir yolcu, bebeğini terminalde bıraktı ve uçuşa devam etmeyi reddediyor" ifadelerini kullanıyor. Bir duraksama geçiren havaalanı operatörü, “Tamam kapıya geri dönün. Bu bizim için yeni bir şey” diyerek uçağın geri dönüşünü onaylıyor.Uçağın havalanıp havalanmadığı konusu net olmamakla birlikte uçakların ciddi sağlık veya teknik acil durumlar dışında herhangi bir sebeple dönmesi nadir olmasına rağmen pilot, sıkıntılı annenin çaresizliğine verdiği hızlı tepki için övgüyle karşılandı.Editör:Ahmet Şen