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Bu haber 12 Mart 2019 17:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,CHP Demek Çöp, Çukur, Çamur,Çarpık Yapılaşma Demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz bunlara ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Bunun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,CHP Demek Çöp, Çukur, Çamur,Çarpık Yapılaşma Demektir

- "CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu"
- "İnsansız hava aracını biz üretiyoruz, silahlı insansın hava aracını biz üretiyoruz, şimdi daha büyüğünü de biz üreteceğiz"
- "Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde vatandaşlarla buluştu. Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, dün açıklanan büyüme rakamlarını hatırlatarak, “2018 büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki tarih bu günleri yazdığından gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldı. Bunu da boşa çıkardık. Yılın 4. çeyreğinde bu sebeple ne yazık ki eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Aynı dönemde bir ara 80 milyar dolar sınırına gerileyen merkez bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar dolar üzerine çıkardık. Uluslararası doğruda yatırımlar 13.2 milyar doları ulaştı. Cari açığımız 21,6 milyar dolara indi. Bundan sonra büyüme rakamlarının öngörülenin üzerine çıkacağına inanıyorum” dedi.


 

"Chp Sizin Tarihiniz Borçlarla Dolu, Kulluk Kölelikle Dolu"

Konuşmasında CHP’yi de eleştiren Erdoğan, “Ne diyor ‘bunlar şimdi IMF’e gider’. IMF’e siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde IMF’i kucağımızda bulduk. Ödedik ödedik, IMF borcunu sıfırladık. IMF defterini kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye ne siyasette, ne ekonomide ne de savunmada diz çöktüremiyorlar” ifadelerini kullandı.

"İnsansız Hava Aracını Biz Üretiyoruz, Silahlı İnsansın Hava Aracını Biz Üretiyoruz, Şimdi Daha Büyüğünü De Biz Üreteceğiz"
Milli savunmada yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 65’e çıktığını anlatan Erdoğan, “İnsansız Hava Aracı almak için ben Amerika başkanlarından ricada bulunuyordum. ‘Kongre müsaade etmiyor’ diyorlardı. Ne oldu şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz. Silahlı insansın hava aracını biz üretiyor muyuz. Şimdi daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah yakın. İşte bu terör örgütleri ile Cudi’de, Gabar’da, Kandil’de mücadeleyi böyle verdik. Dün ve önceki gün inlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz” diye konuştu.


 

"Bu Millete Diz Çöktüremeyecekler"

Cumhuriyet Halk Partisi’ni teröristlerle kol kola olmakla suçlayan Erdoğan, barkovizyon aracılığıyla mitinge katılanlara HDP milletvekillerinin açıklamalarını içeren bir video da izletti.
HDP’nin Kürtler üzerinden istismar politikası yaptığını belirten Erdoğan, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı. Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın Kuzeyi’nde var buyursun oraya gitsin. Bizim Güneydoğu Anadolu’muz var, Doğu Anadolu’muz var, Akdeniz’imiz var Karadeniz’imiz var 780 bin kilometrekare Türkiye var. Biz bunlara ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Bunun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz” dedi.



Editör: Ahmet Şen

 
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