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Bu haber 12 Mart 2019 19:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, el hastalıkları içinde en sık karşılaşılan Karpal Tünel Sendromunun özellikle masa başı çalışanlarının hayatını kabusa çevirebildiğini söyledi.

Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık

Karpal Tünel Sendromunun medyan sinir üzerindeki bantın kalınlaşması ve tekrarlayıcı hareketlerin kombinasyonu neticesinde bilekte sinirin enflamasyonu sonucu ortaya çıktığını anlatan Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “Özellikle 40-60 yaşlarındaki kadınlarda, piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri, bankacılar, dişçiler, heykeltıraşlar, ev hanımları gibi ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında sıklıkla izlenir. Tüm meslek grupları ile bağlantılı hastalıklar ve yaralanmalar içerisinde, iş gücü kaybına en fazla yol açan durumdur” dedi.

Op.Dr.Kerem Bıkmaz, Karpal Tünel Sendromu hastalığının belirtileri konusunda ise şunları kaydetti; “Ellerde ve bileklerde uyuşukluk, yanıcı bir ağrı veya karıncalanma, şikayetleriniz özellikle geceleri daha belirgin olması, nesneleleri düşürmeden elle tutmakta güçlük mü çekmek ve bilgisayar klavyesi ya da faresini kullanmak gibi tekrarlayıcı el hareketlerini tekrarlarken oluşan ağrı.”
Op.Dr.Kerem Bıkmaz, sözlerine şöyle devam etti; “Hamilelik, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, menapoz, bilekte kırılan yada yerinden kayan kemikler ve aşırı şişmanlık hastalığın görülme oranını arttırır. Eller ile cisimlerin sık ve şiddetli şekilde tutulması, bileğin bükülmesi ve artrit benzer şekilde görülme oranlarını arttırır.


 

Bileğe Kortizon Enjeksiyonları Yapılabilir

Bu şikayetlerin ilk ortaya çıkmasının ardından tedavi için zaman kaybetmeden başvurmak oldukça önemlidir. Başvurmak için ağrının aşırı artmasını, tahammül sınırlarını aşmasını beklemeyin.
Cerrahi dışı konservatif tedavinin asıl amacı medyan sinir üzerinde tekrarlayan yaralanmaları bitirmek ya da azaltmaktır. Bu amaçla sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için bir bileklik ile bilek hareketleri kısıtlanabilir. Eğer bu işe yaramaz ise ödemi azaltmak için enflamasyon giderici ilaçlar yazılabilir veye bileğe kortizon enjeksiyonları yapılabilir. Ağrıları azaltmaya yönelik bir takım özel el ve bilek egzersizleri önerilebilir.”

Eğer hastalar istirahat, rehabilitasyon, veya diğer cerrahi dışı tedaviler ile ağrılarından kurtulamaz iseler median sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için farklı cerrahi teknikler uygulanabileceğini dile getiren Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “En sık uygulanan teknik karpal tünel serbestleştirilmesi denilen ve açık ya da endoskopik yöntemler ile uygulanabilen yöntemdir. Açık cerrahide bilek bölgesine bir kesi yapılarak median sinir üzerine bası oluşturan bant kesilerek sinir serbestleştirilir. Endoskopik yöntemde ise daha ufak bir kesi yapılarak bir minyatür kamera ile tünel görüntülenir ve bant kesilir” diye konuştu.

Op.Dr.Kerem Bıkmaz, Karpal tünel sendromundan korunmak, ellerimizin doğru kullanımı ile ilgili altın öğütlerde bulundu;
“El bileğinin uzun süreli ve güçlü şekilde aşağı-yukarı hareketlerinden, gergin şekilde parmaklarla bir şeyi tutmaktan (dikiş iğnesi gibi), bileği başparmak veya küçük parmağa doğru bükme hareketinden kaçın, Avuç içi yukarı bakacak şekilde yük taşımamaya özen göster, Bileği sıkı saran bantlardan (kol saati gibi) uzak dur
Aşırı soğuk veya korunmasız vibrasyondan kaçın, telefon gibi sık kullanılan objeleri çalışma sahanıza olabildiğince yaklaştır. Böylece aşırı uzanmaktan kaçın. Araba sürerken, eşya taşırken direksiyonu çok sıkı tutma. Mümkün olduğunca eli dinlendir. Daktilo ya da keyboard kullanırken elleri her 15 dk da bir dinlendir. Boya fırçası, kalem, gazete, veya kitap türü cisimleri uzun süre tutmaktan kaçın, eller kullanılırken vücudun genel postürüde çok önemlidir. Çalışma alanının yüksekliği, otururken ya da ayakta iken bileklerin notral ya da hemen hemen düz pozisyonda kalmasına imkan tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Çalışma esnasında omuzların yeteri kadar serbest, dirseklerin konforlu bir şekilde yanlarda olmasına özen gösterilmelidir.
Oturma esnasında sırt ve bel iyi desteklenmiş şekilde ayaklar yere basmalıdır. Oturulan sandalye her bireyin kendisine göre ayarlanmalıdır.
El aletlerinin seçimi önemlidir. El aletinin tutulan kısmı elinizin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.
Elinizi yoğun şekilde kullanmanızı gerektiren yeni bir iş öğrendiğinizde, elinize bu yeni işe alışması için zaman tanıyın. Bu tıpkı bir atletin bir yarışa hazırlanmasına veya diğer atletik yarışmalara benzer. Ellerin istirahati için yeterli aralıklarla molalar verilmelidir.
Eğer eldiven giyiyorsanız ellere uygun ölçülerde olmalıdır. Çok büyük olursa objeyi tutmak için gerekli harcanacak güç daha fazla olacak, çok sıkı olursa elleri sıkıştıracaktır.”



Editör: Ahmet Şen

 
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Sağlık
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, el hastalıkları içinde en sık karşılaşılan Karpal Tünel Sendromunun özellikle masa başı çalışanlarının hayatını kabusa çevirebildiğini söyledi.
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