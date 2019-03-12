Aslan, El Verip Başaracağız

31 Mart’ta Değişime Evet

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Şanlıurfa’da ticaretin kalbinin attığı pasajlar bölgesini ziyaret etti. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen kesim olan pasaj esnafı Essum Aslan’a artık bu düzene ‘dur’ diyecekleri sözünü verdi. Aday Essum Aslan, ise “Esnafımızla el ele verip bu zor günleri geride bırakacağız.”dedi.Çalışmalarına son sürat devam eden Essum Aslan, bu çalışmalar kapsamında pasajlar bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı ve Divanyolu caddelerinde esnaf ziyaretlerine devam eden Aslan, ilgi odağı oldu. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Essum Aslan, “31 Mart tarihi bu sorunların çözümü için dönüm noktasıdır. Sıkıntıların çözülmesi için bu tarihte mevcut düzene ‘dur’ demek gerekiyor.” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen