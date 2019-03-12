Vekil Özcan'dan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümünü kutlayan ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:"İstiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşı'nın adeta destanı olan İstiklal Marşı'mızın Kabulünün 98. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın seslendirdiği İstiklal marşının bir kıtasını paylaştı.Editör: Ahmet Şen