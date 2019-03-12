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Bu haber 12 Mart 2019 13:45:10 Tarihinde eklenmiştir.

Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi

Beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi.

Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi

-Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl aradan sonra karşısına geçip gülücükler saçtı
- Beyaz diş hayaliyle 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk, dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı
- Ağrıları devam ettiği için protez dişlerini tam olarak kullanamadığını söyleyen Öztürk: "Aynaya bakıp gülmek bile güzel"

2 çocuk annesi Sunay Öztürk (41), yaklaşık 9 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi, kaplama için kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre, azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi. Birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk’e antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. İlaçları kullanmasına rağmen ağrıları hiç dinmeyen Öztürk, azı dişiyle ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi.



 

1,5 Ayda 32 Dişini Çektirdi

Bunun üzerine Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, gittiği hastanelerde de çeşitli kanal tedavileri gördü ve dişlerini çektirmeye devam etti. Tüm bunlardan sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı.


 

Delirten Hastalık Teşhisi Konuldu

Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye tabir edilen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu.


 

Ötenazi İstemişti

Ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesine getirilen Öztürk, burada yapılan muayenenin ardından 12 Haziran günü ameliyata alındı. Ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesilen Öztürk, yaklaşık 2 haftalık hastane yatışının ardından taburcu edildi, ancak ağrıları buna rağmen dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi yaptırmak istedi.


 

Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi

Yaşananlar sonrası psikolojisi olumsuz yönde etkilenen Sunay Öztürk’ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine yaklaşık 8 ay önce yatışı gerçekleşen Öztürk, Nöroloji Ana Bilim Dalında tedavi altına alındı. Ağrıları ilk günlerine göre azalan Öztürk, kendisine uygulanan farmolojik tedaviyle gün gittikçe kendisini daha iyi hissetmeye başladı.


 

"Kesilen Sinirler Başka Ağrılar Oluşturdu"

Güçlü ağrı kesiciler ve tedaviyle, sağ alt çenesinde kendisine hayatı zindan eden ağrının hafiflemesinin ardından protez diş provalarına giren Öztürk, daha önce Antalya’da girdiği tedavinin ağrılarını halen çektiğini söyledi. Öztürk, Ankara’daki tedavinin olumlu sonuç verip eski ağrılarını dindirdiğini söylerken, sinir kesilen bölgelerdeki ağrıların devam ettiğini ve bunun için ilaç tedavisinin 2 yıl boyunca süreceğini kaydetti. Hastalığını başlatan sağ çenesindeki ağrısının azaldığını dile getiren Öztürk, "Antalya’da son geçirdiğim ameliyatta diş hekimi tarafından kesilen sinirlerim keşke kesilmeseydi. Kesilen sinirlerin ağrısı şu anda ağrı yapıyor. Ama sağ alt çenemdeki ağrı Ankara’daki hocamızın sayesinde bir nebze olsun beni rahatlattı. O ağrım hafif seyrediyor. Ama o sinirlerin kesildiği bölgeleri hissetmiyorum, felçli gibi" diye konuştu.
Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Öztürk, "Ömer Karadaş hocam sayesinde sağ olsun çok ilgileniyor. İlaçlarla duruyorum şu anda. 2 senelik bir süre ilaç tedavisinin süreceğini söyledi doktorum. Aşağı yukarı 8 aydır kullanıyorum. Çok yüksek dozlarda ilaç alıyorum. İlaçları kullanmadığım zaman anında tetiklemeler oluyor. Hocamıza güveniyorum" dedi.


 

1,5 Yıl Aradan Sonra Aynanın Karşısına Geçti

8 aylık tedavinin ardından protez dişlerin hazırlandığını ancak sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Öztürk, 1,5 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Daha önce aynaya bakmaya korkan Öztürk, bu sefer gülücükler saçarak, "En azından dişler takıldı. Kullanamıyorum ama biraz daha rahatlattı beni. Her şeyi yiyemiyorum, yemeye gayret gösteriyorum. Şu anda gülüyorum. Dişlerim var. Ne kadar kullanamasam da dişlerimi takabiliyorum. Zorlanıyorum biraz ama yine de kullanmaya çalışıyorum. Aynaya bakıp da gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen

 
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Beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi.
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