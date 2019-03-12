Eyyübiye’den Cevheri Büyük Destek

Değişim Rüzgârı Büyüyor



Üç Aileye De Teşekkür Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri seçim çalışmalarına devam ederken vatandaşlardan da kendisine destek yağıyor. Eyyübiye ilçesinde ikamet eden Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri Sabahattin Cevheri’ye destek olmak için seçi büroları açarak çalışmalara katıldı.Cevheri, üç aileye de teşekkür ederek, “Değişim rüzgârı hız kazanıyor.”dedi.Şanlıurfa’nın adayı Sabahattin Cevheri, Şanlıurfa merkez ve kırsalda değişim rüzgarı estirirken Şanlıurfalıların desteği de her geçen gün artarak devam ediyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Cevheri değişim rüzgârını estiriyor. Eyyübiye ilçesinde ikamet eden büyük ailelerden Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri Cevheri’ye açtıkları seçim bürolarıyla desteklerini sundu.Dağ, Kubat ve Çerkez Ailelerine sundukları destek için teşekkür eden aday Sabahattin Cevheri, “Bizler Urfalıyız, Urfa’nın evlatlarıyız. Bizler bir olup bir aile olup Şanlıurfa’yı yöneteceğiz. Dağ, Kubat ve Çerkez ailelerine bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen