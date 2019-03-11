​25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü’den AK SKM’ye ziyaret;

Amacımız AK Partinin zaferle çıkmasıdır

Seçimlerden yüzümüzün akıyla çıkacağız

25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü beraberindeki heyet ile AK Parti Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını ziyaret etti. 25.Dönem Milletvekilimiz Hamide Sürücü, AK adaylarımıza destek olmak için burada olduğunu söyledi.Çok iyi düzeyde Kürtçe, az düzeyde İngilizce ve Arapça bilen, evli ve 3 çocuk annesi, Makine Mühendisi ve Makine Mühendisleri Odası Üyesi olan 25.Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü beraberindeki heyet ile AK Parti Şanlıurfa İl SKM Başkanlığını ziyaret ettiklerini belirterek, “Öncelikli amacımız 31 Mart seçimleri için AK Partimize ve partimiz Belediye Başkan adaylarına destek olabilmektir. 8 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi ziyareti ve halkımıza hitab etmesi partimiz çalışanlarının çalışma şevkini daha da arttırmış olduğu kanaatindeyim. Biz son güne kadar bazen kendi bölgemizde, bazen de Belediye Başkan adayları ile kendi seçim bölgelerinde birlikte çalışmalara katılacağız. Bize ne görev verilirse yerine getirmeye gayret ederiz. Bizim için önemli olan ve amacımız 31 Mart seçimlerinden AK Partinin zaferle çıkmasıdır. Zaten AK adaylarımıza destek olmak için buradayız” dedi.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti Şanlıurfa İl SKM Başkanı Av. Bekir Kan, “Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum. Hepimizin tek gayesi 31 Mart seçimlerinden yüzümüzün akıyla çıkmaktır. SKM çalışanları olarak vakit mevhumu gözetmeksizin elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Allah’ın izniyle Şanlıurfalıların desteğiyle AK adaylarımızı Başkan yapacağız. Başkanlarımız da halkımıza hizmetkâr olacaklar” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel