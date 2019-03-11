Yalçınkaya, projeleri bir bir açıklıyor

Akçakale’miz için ne gerekiyorsa yapacağız

En fazla oyu Akçakaleli hemşerilerimiz verecek

AK kadrolar seçim çalışmasına devam edecek

Son ana kadar çalışmalarını devam ettireceklerini belirten AK Parti Akçakale ilçe Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya, “Akçakale ilçemize bağlı İlle Mahallemizde ikamet eden Ünal Ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Yine Akçakale ilçemize bağlı Sevimli (Taybe) kırsal mahallemizde Bice Ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Yeşil tepe köy sakinlerine de bizlere gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. AK sevdalılar kervanımıza Hubeti Aşiretinin Keleş ailesini de kattık, AK teşkilatla gönüllerini birleştirdik. Teşekkürler Keleşoğluları. 31 Mart 2019'da tarih yazacağız ve hep birlikte başaracağız” dedi.AK Başkan adayı eski Vekil Yalçınkaya, Allah’ın izni, hemşehrilerinin desteğiyle 31 Mart sonrasında Akçakale ilçesine yapacakları projeleri şöyle anlattı;“1. Projemiz; Akçakale Kent Otogarı. 2. Proje; Sosyal Hizmet Merkezi. 3. Proje; Akçakale Devlet Hastahanesi Üst Geçidi. 4. Projemiz; Köyden ilçeye gelen bayanlara yönelik günlük Misafirhane olacak. Akçakale’miz için ne gerekiyorsa hepsini beraberce belirleyip yapacağız inşaallah. Büyükşehir Belediyemiz de, Hükümetimiz de arkamızda olacak” diye konuştu.AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile mevcut Milletvekili Ahmet Akay da, seçim çalışmalarına destek olmak için ilçeye geldiklerini belirterek, “31 Mart 2019'da tarih yazacağız. İnanıyoruz ve başaracağız” diyerek rehavete kapılmadıklarını ancak her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de en fazla oyu Akçakaleli hemşerilerimiz verecektir. Çünkü Reisimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz, güvenimiz tam” dediler.AK Parti Akçakale Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Akçakale Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kaydo, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi adayları, Akçakale Belediye Meclis Üyesi adayları dur durak bilmeden seçim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyorlar.Editör: Bahar Yüksel