​AK aday Aydın, Siverek için yollarda

Gönül Belediyeciliği yapacağız

İŞGEM Merkezi Projesi

AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, ilçe teşkilatıyla birlikte Siverek ilçesine bağlı Karakeçi köyünü, Karakeçi Çubuklu köyünü, Karakeçi Alican köyünü, Karakeçi Canpolat köyünü, Karakeçi Benlitaş köyünü, Karakeçi Çolaklı köyünü, Karakeçi Çiftçibaşı köyünü, Direkli köyünü, Karakeçi Nohut Köyünü ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için dua ve destek istedi.AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, Ayrancı (Hümeydi) köyünde yapılan sünnet düğününe de katıldı.“Emaneti ehline verin” diyen Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Belediye Başkan adayı Şeymus Aydın, “Maşallah her gittiğimiz yerde bizlere, partimize, Sayın Milletvekilimiz TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan teveccüh bizleri sevindiriyor. Memleket işi, gönül işi diyoruz ve Gönül Belediyeciliği yapacağımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Zaten Siverek ilçemize yapacağımız her hizmeti değerli hemşehrilerimizle istişare edip, nasıl uygun olacaksa, ne gerekecekse öyle gerçekleştiririz” dedi.AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, Siverek ilçesinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini de bir bir anlatmaya başladı. İşte projelerinden biri;“1)Bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunacak2)-İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan İŞGEM merkezini gerekli görüşmeleri yaparak Siverek'imize kazandıracağız. Siverek halkına hayırlı olsun. Emaneti ehline verin.”AK Parti Siverek Kadın Kolları da; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bayan Komisyonumuzun düzenlemiş olduğu 41 Evler Mahallesinde ikametgâh eden Gülel Ailesini ziyaret edip destek ve dualarını istediler.Editör: Bahar Yüksel