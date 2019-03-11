Ceylanpınar'da ​Çamurdan Geçilmeyen Yollar Kilitli Parke Taşına Kavuşuyor

Yollarımız Çamurdan Geçilmiyordu

Çamurdan ve tozdan geçilmeyen sokaklar bir bir kilitli parke taşına kavuşurken mahalle sakinleri de duydukları memnuniyeti her defasında dile getiriyor.Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hız verilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınan hibe ile başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplamda 40 bin metre karelik alanda sürdürülen kilitli parke taşı çalışmaları ilçenin çehresini değiştiriyor.Kilitli parke taşı çalışmaları dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle sakinlerinden Mehmet Karatay, Belediye başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, "Daha önce yollarımız çamurdan ve tozdan geçilmiyordu. Çocuklarımız kışın okula gitmekte zorlanıyorlardı. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında sokağımız yapılıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel