​Şanlıurfa’da Terör Propagandası, 4 Gözaltı

Şanlıurfa’da 4 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı Merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa da yer aldı.Viranşehir’de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alınırken, Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusunun halen devam ettiği bilgisi edinildi.Editör: Bahar Yüksel