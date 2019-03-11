Çiftçi’den Trambüs Açıklaması! Şanlıurfalılar Biraz Daha Bekleyecek

Çiftçi’den Trambüs Açıklaması

Trambüs Mayıs Ayında Şanlıurfa’da

Neredeyse memleket meselesi haline gelen trambüs konusunda Şanlıurfalı vatandaşların merakları Büyükşehir Belediyesinin yaptığı son meclis toplantısında giderildi.Bir görünüp, bir kaybolan trambüs için birçok iddia ortaya atılırken, yapılan onca haber ve sorulan onca sorulara rağmen bir türlü yetkililerden net bir cevap gelmemişti. Şanlıurfalı vatandaşların, kentin ulaşımını rahatlatacak olan trambüsün Şanlıurfa’da ne zaman faaliyete gireceği Çiftçi tarafından vatandaşlara duyuruldu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, katıldığı son meclis toplantısında vatandaşların merakını gidererek, trambüsün mayıs ayında Şanlıurfa yollarında hizmete gireceğini açıkladı.Editör: Bahar Yüksel