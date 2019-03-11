​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi

İşe Gitmeden Maaş Alıyor

Ekinci’den Cevap Geldi

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi ile ilgili ortaya bir iddia atılmıştı. Sosyal medya hesaplarında dönen bir çalışma çizelgesinde, Eyyübiye Belediyesi çalışanı olarak görünen fakat Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı olarak görevde bulunan Salih Saraç’ın, işe gelmeden maaş aldığı görülüyordu.Söz konusu iddiada şu ifadelere yer verilmişti; “Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis başkan adayı Salih Saraç'ın, halen Eyyübiye belediyesinde işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.”Bu iddiaların gündeme gelmesi ile beraber Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’den kamuoyu duyurusu yapıldı. Ekinci yaptığı açıklamada;“Eyyübiye Belediyesi, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve iyileştirme desteği vermek amacıyla Türkiye'deki 3. Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YADEM) hizmeti açmıştır. bu kapsamda ihtiyaç duyulan nitelikli personelleri de istihdam etmiştir. YADEM merkezimizde 1 Sosyal Hizmetler uzmanı, 3 psikolog, 1 halkla ilişkiler, 1 güvenlik personeli göreve başlamıştır. Kuruluş işlemlerini ve merkezi hazırlamak üzere Mehmet Salih Saraç adlı personel 08.11.2016 tarihinde psikolog olarak göreve başlamıştır. Eyyübiye Yeşilay danışmanlık merkezi 06.01.2017 tarihinde açılışı yapılarak hizmete girmiştir. Eyyübiye YADEM merkezimize başvuran bağımlı ve yakınlarına bugüne kadar ortalama 400 kişiye hizmet verilmiş ve vermeye de devam etmektedir. 06.04.2018 tarihinde yapılan AK Parti İl Kongresinde Mehmet Salih Saraç AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilmiştir. Gerek kuruluş aşamasında gerekse sonrasında bahsettiği personelden her türlü uzmanlık desteği alınmış ve çalıştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”Editör: Bahar Yüksel