​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı

Hata Payı Yüzde 2

Saadet Partisi Şanlıurfa İle Büyükşehir Kazanabilir

Mart ayında yapılan seçim anketleri yayınlandı. İşte Şanlıurfa’nın anket verileri.1 Mart-6 Mart tarihleri arasında yapılan ankette İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden toplan 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri, yüzde 50.8 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. Ancak onu yüzde 49 oranla Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül takip ediyor. Gelecek yerel seçimler Şanlıurfa, SP'nin en çok umut bağladığı belediyelerden biri olarak görülüyor.Editör: Bahar Yüksel