​Bağımsız Aday Erdem Adını Kullanan Ak Parti ve SP Adaylarına Cevap

Erdem üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar

Halkın çıkarı için çalışıyorum

Ne AKP ne SP ben halka çalışıyorum

Siyasi partilere güven kalmadı

Karaköprü’de bağımsız aday olduğunu açıkladığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Serhat Erdem, diğer partilerin adaylarını korkulu rüyası haline geldi. Çalışmalarını hiçbir maddi destek olmadan israfa kaçmadan yürüten Serhat Erdem, buna rağmen rakiplerinin dizlerinin bağını çözmeye devam ediyor. Bu korku öyle bir hal aldı ki rakipleri halkın adayı Erdem’e iftira atarak karalamaya çalışıyor.Geçmişte yaptığı çalışmalar ile belediyede dönen bütün usulsüzlükleri tek tek ortaya dökerek halkın çıkarlarını koruyan Serhat Erdem, bağımsız belediye başkan adayı olarak bu çıkarları daha iyi korumak için adım atmıştı. Ancak Ak Parti ve Saadet Partisi adayları gittikleri yerlerde gereken desteği göremeyince halkın adayı Serhat Erdem üzerinden prim yapma yoluna gidiyor.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serhat Erdem, “Ben Karaköprü halkının çıkarlarını korumak için yola çıktım. Benim harcayacak trilyonlarım yok olsa da harcamam çünkü bu trilyonları harcayanlar başka yerlerden bunu çıkarmak için belediye başkan adayın oluyorlar. Ben bu yüzden samimi ve mütevazi bir seçim çalışmasını tercih ettim. Biz haram yemeye değil haram yiyenlere engel olmak için yola çıktık.” dedi.“Şimdi duyuyorum ki AKP ve onun bir diğer versiyonu olan Saadet Partisi bazı yerlerde oturup dedikodu yapmanın derdine düşmüşler” diyen Erdem, “Siyasi partilere güven sıfıra indi. Bu yüzden bu partilerin adayları halkın tek adayı olan Serhat Erdem’i hedef alıyorlar. Biri ‘Erdem AKP’ye diğeri de Saadet Partisine çalışıyor.’ diye dedikodu yapıyorlar. İnsanda biraz utanma olur. Bu kadar mı cesaretten yoksunsunuz. Ben halkın adayıyım ve halka çalışıyorum” diye konuştu.Siyasi partilere güvenin kalmadığını belirten Erdem, “Ben bağımsız adayım, benim hiçbir parti ile bir işim olmaz. Patronların ve şirketlerin bağımlı adayı değil; halkın bağımsız adayıyım. Bu yüzden kimse boşuna dedikodu yapmasın. Ben halka ve hakka çalışıyorum. Bundan halkımın şüphesi yok. Ama siz kendinizden korkun sandıklara gömüldüğünüzde kimin hak kimin menfaat peşinde olacağını göreceksiniz” şeklinde konuştu.Editör: Bahar Yüksel