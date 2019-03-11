​Toptan Fiyatına Fırsatçılık Yapılıyor Denildi, BİM’den O İddialara Cevap Gecikmedi

Toptan Fiyatına Fırsatçılık Yapıyor

Bu Yayınların Kötü Amaçlarla Hazırlandığı Aşikardır

A Haber dün yayınlanan 'BİM'den fırsatçılık rekoru' başlıklı haberinde; tanzim satış noktalarının kurulması talimatı sonrasında, BİM'in 'kur saldırısını' bahane ederek zam fırsatçılığı yaptığı ve şirketin cirosunda yüzde 30'a yakın artış yaşandığı iddia edilmişti.Söz konusu haberde şu ifadelere yer verilmişti; "Ucuz market olarak Türkiye'de yaygın bir şube ağı olan BİM, tanzim satış sonrası İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatlarını indirse de, diğer illerdeki şubelerinde sebze ve meyveyi hala yüksek fiyattan satıyor. Toptan fiyatına fırsatçılık yapan BİM, ucuz market adı altında vatandaşın cebini yakarak kâr rekoru kırdı"Bu haberin üzerine BİM tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar dile getirildi;"Asılsız iddialar, yanlış bilgiler ve iftira niteliği taşıyan bu yayınların kötü amaçlarla hazırlandığı aşikardır. Şirketimizin işsizliği azaltacak istihdamlar yapmasını, yeni yatırımlarla ekonomiye katkı sağlamasını, borsada hissedarlarına kar ettirmesini ve yüksek vergiler vermesini adeta bir 'suçmuş' gibi gösteren bu yayınlar, ayrıca kendi içinde büyük bir çelişkidir. Hukuku, basın etiğini, ahlakı ve ekonominin reel verilerini hiçe sayan bu asılsız yayınlar, şirketimize değil ama Türkiye ekonomisine ve demokratik yapısına büyük zarar vermektedir.Öte yandan kurumsal yapısına, marka değerine, finansal yapısına zarar vermeyi amaçlayan bu kötü niyetli yayınlar için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargı süreçleri başlatılacaktır."Editör: Bahar Yüksel