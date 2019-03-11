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Bu haber 11 Mart 2019 11:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Faturasını Ödeyemeyen Vatandaş Komşunun Elektriğini Kaçak Kullandı

Panodaki kabarık elektrik faturasını görerek film gibi takip başlatan ev sahibi, elektrik faturasını ödeyemeyen komşusunun kaçak hatla elektriğini kullandığı tespit etti.

​Faturasını Ödeyemeyen Vatandaş Komşunun Elektriğini Kaçak Kullandı

İstanbul'da ikamet eden 54 yaşındaki Halit Uzun, hafta sonu tatili için memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine geldi. Üç ay sonra ilk kez evine gelen Halit Uzun, dairesinin elektrik panosunu inceledi. Pano içerisindeki faturanın tutarını gördüğünde büyük şok yaşayan Halit Uzun, kendi adına gelen 600 liralık elektrik faturasına inanamadı. Faturayı inceledikten sonra emniyet güçlerine haber veren Halit Uzun, ardından TEDAŞ yetkililerine de ihbarda bulundu. Yapılan incelemede Uzun'un elektrik saatinde bir soruna rastlanmadı.

Olayın peşini bırakmayan Uzun, akşam saatlerinde kendi şalterini indirince komşusunun elektriklerinin de kesildiğini gördü. Birkaç defa bu yönetimi deneyip komşusunun kendi elektriğini kullandığını belirleyen Uzun, durumu polise ve TEDAŞ yetkililerine bildirdi. Yapılan inceleme sonunda maddi sorunlarından ötürü elektrik faturasını ödeyemeyen komşusunun panodan kaçak elektrik çektiği belirlendi.


 

Aynı kattaki komşusu kaçak hat çekmiş

İstanbul'da ikamet ettiğini söyleyen 54 yaşındaki Halit Uzun, en son 3 ay önce evine geldiğini ve evinin içerisindeki şartelini kapatarak herhangi bir elektrikli alet kullanmadığını iddia etti. Ev sahibi Halit Uzun, aynı katta oturan komşusunun kendi hattından elektrik çekip kaçak olarak kullandığını kaydetti.

 

600 liralık fatura kaçak elektriği ortaya çıkardı

Faturada yazan tutarı kullanmadığını belirten Uzun, "İstanbul'da yaşıyorum. Bir buçuk sene önceden buradan bir daire aldım. Yazları, hafta sonları iki günlüğüne gidip geliyorum. Bu zamana kadar kaldığım süre toplam 30-35 günü geçmez. En son iki buçuk, üç ay önce buradan gittim. Bir daha gelmedim. Cuma akşamı geldim. Cuma günü sabah altı buçuk, yedi civarında saate baktım faturam gelmiş mi diye? Bir fatura ile karşılaştım. 600 küsur lira. faturayı aldıktan sonra öğlen TEDAŞ'a gittim" dedi.





 

"Elektrik şirketi saatte sorun bulamadı"

Komşusunun faturasını ödeyemeyince kendi elektrik panosundan kaçak elektrik çektiğini anlatan Halit Uzun, "TEDAŞ yetkililerine faturam yüksek geliyor diye daha önceden söylemiştim. Yüksek gelmiş ben burada 3 aydan beri yokum. Bana bir ekip verdiler. Buraya geldik. Kontrol ettiler, saatimde arıza olmadığını kaçak bir şeyin gözükmediğini söylediler. Yandaki 3 numaralı dairenin 5 defa önce elektriğinin kesildiğini, işlem yapıldığını söylediler. Ben de dedim ki acaba kullanabilir mi diye TEDAŞ yetkililerine söyledim. Bana TEDAŞ yetkililerinin söylediği ispat etmen lazım dediler" diye konuştu.


 

Kendi şartelini kapatınca komşunun ışığı söndü

Kaçak kullanımı kendinin tespit ettiğini söyleyen Uzun, "Ben de bunun üzerine gece saat 10.30 civarında eve geldiğimde yandaki komşunun ışıklarının yandığını gördüm. Işıkların yandığını görünce aşağı indim. Kendi elektrik saatim üstündeki şalteri indirdim. Baktım, tekrar yukarı çıktım ışıkları söndü. Tekrar aşağı indim. Şalteri kaldırdığım da tekrar yandı. O arada arkadaşım Musa Pamuk'a telefon açtım. Çok acil bir şekilde geldi. O arada biz tekrar şarteli indirdik. Yukarıdan gece lambasıyla 3 numarada oturan Mustafa aşağı indi. Şarteli kaldırdı. Işıkları yaktı, yukarı çıktı. Biz kapının dışındayız. Bizi görmüyor" şeklinde konuştu.


 

Polis ve dağıtım şirketi kaçak elektriğe suçüstü yaptı

Tespit sonrası polisi ve dağıtım şirketi yetkililerini çağırdığını anlatan Uzun şöyle konuştu:

"Bizde hiçbir müdahale etmedik. 155'i aradık polis geldi. TEDAŞ' ta ki yetkilileri çağırdık. O arada polis geldi, TEDAŞ' takiler biraz sonra geldi. Aşağısını kontrol ettiler. Polis ile TEDAŞ'takiler ile yukarı çıktık. Buradan elektriğin alınabileceğini söylediler. O arada polis şarteli indirtti. Kapıya 5-10 defa vurmasına rağmen zorla açtırdı kapıyı. Onun elektriğini kontrol ettiğinde bizim şartel gittiği zaman elektriğini kesildiğini, kaldırdığı zaman elektriğinin yandığını polis ve TEDAŞ yetkilileri hepsi kendileri gördü. Bu tutanaklarda da var zaten. Buradan bizi karakola aldılar. Karakola vardık. Savcı ile görüştü polis."


 

Kaçak elektriği kullanan elektrikçi çıktı

Uzun, "Ama yarın o kabloyu söküp tekrar bağlamayacağını ben ne bileyim. Bu adam burada defalarca bizden öncede yapmış. Kendisi de elektrikçiymiş. Yani bu adam bu işi zaten biliyor. İstediği yerden çekebiliyor. Beş defa mühürlenmiş. En son Cuma günü tekrar bize bilgisayardan kapattıklarını söylediler. Oradan söyledikleri halde bu adamın saati yerinde duruyor. Her şeyi yerinde duruyor yani beş defa bir insanın elektriği kesiliyorsa bu saatin burada kalması bile doğru mudur? Ve şu anda benim bu gelen faturamın dışında gelecek faturanın kaç para olduğunu bilmiyorum" dedi.

 

Komşu suçunu kabul etti

Öte yandan, Uzun komşusu da faturalarını ödeyemediği için komşusundan kaçak elektrik aldığını ve başka da bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  




Editör: Bahar Yüksel
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