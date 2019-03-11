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Bu haber 11 Mart 2019 09:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim okudu 

 

Erdoğan, Camiyi Yaptıran Hayırsevere Hediye Verdi

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. 


 



Editör: Bahar Yüksel
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Kültür
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.
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