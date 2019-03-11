​Harran Demokrat Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor

Ali Ardan Cumhur İttifakına Destek İçin İstifa Edecek

Toplantıda Yan Yana Yer Aldılar

Harran’da Siyasi Dengeler Değişiyor

Harran’da siyasi dengeler Cumhur ittifakı’yla oldukça değişmeye başladı. Seçim yarışına hızlı giren Cumhur ittifakı Adayı Mahmut Özyavuz’a birçok kesimden destek gelirken, partilerinden istifa edip desteklerini belirten isimler de ortaya çıkıyor. Daha önce Demokrat Parti Harran Belediyesi meclis üyesi adayı Hıdır Dönder partisinden istifa ederek cumhur ittifakına destek kararı verdiğini Urfa.com Haber Sitemizde duyurmuştuk.Harran demokrat Parti’den istifasını veren isimlere bir yenisi daha eklendi. Harran Demokrat Parti 8. Sıra belediye encümen adayı Ali Ardan’ın partisinden istifa edip Cumhur ittifakına destek vermek için adım attığı bilgisi edinilirken, Ardan’ın yakın zamanda düzenleyeceği basın toplantısında istifasını açıklayıp Cumhur ittifakı Adayı Mahmut Özyavuz’un yanında olacağı iddia ediliyor.Bu iddialar gündemdeyken Ali Ardan’ın, Ak Parti Milletvekili Halil Özcan ve Ak parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile katıldığı toplantıda yan yana yer alması Demokrat Parti’den istifa edip Cumhur ittifakına destekleyeceğinin doğrular nitelikte olduHarran’da Mahmut Özyavuz’un adaylığının duyurulmasından sonra dengelerin değişeceği kesindi. 31 Mart Yerel Seçimlerine 20 gün gibi kısa bir süre kalırken siyasi partilerden kopuşların devam edip Özyavuz’a desteklerin artacağı öngörülüyor.Editör: Bahar Yüksel