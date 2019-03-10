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Bu haber 10 Mart 2019 21:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Kurum’dan Poşet Kullanımı ile İlgili Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı” dedi.

Bakan Kurum’dan Poşet Kullanımı ile İlgili Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da AK Parti'nin seçim ofisi açılışına katıldı. AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru'nun da yer aldığı programda Bakan Kurum, 2023 hedeflerinden bahsetti. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nden Altınova'ya kadar bir sahil şeridi oluşturmayı planladıklarını aktaran Kurum, “Sahil şeridinde bir düzenleme var. Değirmenaltı'ndan Altınova'ya kadar yapılacak sahil düzenleme projesi Yeniköy'e kadar uzatılacak ve burada turistik bir aks meydana getirilecek. Bu projeyi biz valiliğimizle birlikte yürütüyoruz. YİKOB'a da teknik desteği veriyoruz. En kısa zamanda Tekirdağ'a kazandıracağız” dedi.

 


“Çöp sorununu ortadan kaldıracağız” 

Depolama tesisleri ile çöp sorununu ortadan kaldıracaklarını da söyleyen Kurum, “Biz bunun dışında tüm şehirlerimizde düzenli depolama tesisleri yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına geldiğinde şehrin tamamının çöpünün düzenli bir şekilde depolanacağı bir sisteme geçmek istiyoruz. Sabah Çerkezköy'den geliyoruz. Buraya geldiğimizde gördük ki bu bölgenin bütün çöpleri hemen Tekirdağ'ın girişinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Bu depolanmaya artık bir son vermemiz gerekiyor. 21. Yüzyılda biz sıfır atık projesine geçtik. Sıfır atık projesi ile birlikte 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda, çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. Atıklarımızı bir yere, diğer cam ve kağıt atıklarımızı başka bir yere getiriyoruz ve o atıklarımızı kaynağında dönüştürmek üzere dönüştürüyoruz. Diğer organik atıkları da kompost hale getirip, parklarımızda bahçelerimizde, bitkilerimizde kullanıyoruz. İstiyoruz ki biz artık hiçbir ilçemizde, hiçbir ilimize çöp kamyonu gelmesin, kaynağında her türlü çöpümüzü ayrıştıralım” dedi.


 

“2021'de depozito uygulamasına geçeceğiz” 

Plastik poşette ücret uygulamasının ardından poşet kullanımının yüzde 70 azaldığını söyleyen Kurum, 2021 yılında da depozito uygulamasına geçileceğini söyledi. Bakan Kurum, “Bu çerçevede plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk. Yine atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem sağlığımızı koruyoruz. Çocuklarımıza daha iyi şehirler bırakıyoruz” diye konuştu.


 

“Yatay mimari esaslı projelere geçmemiz gerekiyor” 

“Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz” diyen Kurum, şöyle devam etti:
“Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin vatandaşımızı depremde kaybettik. Tekirdağ da deprem bölgesinde bulunuyor. Bir an önce çalışmaların bitirilip, bizim yatay mimari esaslı projelerimizin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili hem Cüneyt Başkanımızın hem de Mestan Başkanımızın çok güzel projeleri var. Kentsel dönüşüm hem Süleymanpaşa'da hem de Tekirdağ'da çok önemlidir. Biz kentsel dönüşümü vatandaşın rızasıyla yağacağız. Vatandaş istemeden biz yapmayacağız.”


 

“Mahalle kültürü yeniden yaşanacak” 

Yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi amaçladıklarını söyleyen Kurum, “Burada biz yılda 300 bin konut dönüştürmeyi planlıyoruz. Bunların yüzde 10-15'ini TOKİ Başkanlığıyla, bir kısmını da belediyelerimizle yürüteceğiz. Bununla ilgili yüzde 50'sini kapsayan 4 milyar liralık faiz desteği vereceğiz. 3 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tüm Türkiye'de 50 bin sosyal konut projemiz var. Yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız, mahalle kültürünü yansıttığımız, komşuluk ilişkilerinin arttığı uygulama çerçevesinde Tekirdağ'da bin 118 konutumuz var. Buradaki evlerimiz 595 liradan başlayan taksitle alınabiliyor. Alt gelir grubu, orta gelir grubu hem de şehit ailelerimize hitap eden önemli bir proje olacak” şeklinde konuştu.
 




Editör: Bahar Yüksel
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