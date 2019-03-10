Son Dakika! Belediye Başkanı Şanlıurfa’da Gözaltına Alındı

- HDP'li eski belediye başkanı Şanlıurfa’da gözaltına alındı

- Selim Sadak Şanlıurfa’da gözaltına alındı







Yaptığı Konuşma Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.